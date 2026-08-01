12 ميدالية لمنتخب الإمارات في افتتاح كأس العالم للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم منافسات بطولة العالم للجوجيتسو، التي تستضيفها صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي، بإقامة نزالات كأس العالم تحت 14 عاماً وفئة الأساتذة، بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف دول العالم، وسط أجواء حماسية وحضور واسع من الأسر والجماهير. ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولي للجوجيتسو، والتي تتواصل حتى 9 أغسطس الجاري، وتشهد خلال الأيام المقبلة منافسات تحت 16 و18 و21 عاماً والكبار، وتقام غداً منافسات البطولة بإقامة منافسات فئة تحت 21 عاماً، بمشاركة عدد كبير من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني.وسارت الترتيبات التنظيمية للبطولة بانسيابية كاملة، بدءاً من استقبال الوفود وتنقلاتها ووصولها إلى مبادلة أرينا، ووصولاً إلى إقامة النزالات ومراسم التتويج وفق البرنامج الزمني المعتمد. وعكست الحركة النشطة في أروقة الصالة والتفاعل الواسع في المدرجات حيوية أبوظبي وجاهزيتها المتواصلة لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية وتوفير تجربة متكاملة للمشاركين والزوار. ومن المقرر أن ينظم الاتحاد، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، رحلات للاعبين والوفود خلال فترة البطولة، تشمل زيارة متحف زايد الوطني، واللوفر أبوظبي، وقصر الحصن، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، بما يتيح لهم التعرف إلى أبرز المعالم الثقافية والسياحية في العاصمة، والاستمتاع بتجربة تجمع بين المنافسة الرياضية واكتشاف الإمارة. وجمع اليوم الافتتاحي بين حماس المواهب الواعدة وخبرات لاعبي فئة الأساتذة، وشهد نزالات قوية وتقارباً في المستويات. وأظهر المشاركون مهارات فنية متقدمة وقدرة على قراءة مجريات النزالات والمحافظة على التركيز في اللحظات الحاسمة. وأنهى منتخب الإمارات، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، منافسات اليوم الافتتاحي بحصيلة بلغت 12 ميدالية ملونة، بواقع ذهبيتين وفضيتين و8 ميداليات برونزية، وجاءت هذه الحصيلة بعد سلسلة من النزالات القوية التي أظهر خلالها لاعبو ولاعبات المنتخب ثقة عالية وشخصية تنافسية مميزة، بما يعكس جودة برامج التدريب والإعداد التي سبقت البطولة. وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: "جاءت انطلاقة البطولة بالمستوى الذي كنا نطمح إليه، سواء من حيث جودة النزالات أو الحضور الدولي والتنظيم. ومنح تنوع المشاركين وتفاعل الجمهور اليوم الافتتاحي زخماً كبيراً، ومهد لتسعة أيام حافلة بالمنافسات القوية واللحظات المميزة". وأضاف: "حمل اليوم الافتتاحي صورة مميزة لرياضة الجوجيتسو، إذ جمع بين طموح اللاعبين الصغار وخبرات فئة الأساتذة. وقدم لاعبو تحت 14 عاماً صورة مشرفة عن مستقبل هذه الرياضة بما أظهروه من مهارة وثقة وانضباط، فيما أكدت منافسات الأساتذة أن الشغف بالجوجيتسو والتطور فيه لا يرتبطان بمرحلة عمرية محددة". وأشاد الظاهري بأداء لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، مؤكداً أن ميداليات اليوم الأول تمثل بداية إيجابية، وأن الخبرات المكتسبة من مواجهة لاعبين من مختلف دول العالم ستدعم تطورهم خلال المرحلة المقبلة. فخر كبير قالت رحيمة البلوشي، والدة هند الهاشمي، لاعبة المنتخب الوطني التي تتنافس في فئة تحت 14 عاماً: "بدأت هند ممارسة الجوجيتسو في سن الرابعة، وكان الانضمام إلى المنتخب الوطني حلماً يرافقها منذ سنوات، واليوم نراه يتحقق بتمثيلها الإمارات في هذا المحفل العالمي. أفخر بابنتي وبما حققته حتى الآن، وبالأثر الجميل الذي تركته هذه الرياضة في شخصيتها. وأدعو أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم على ممارسة الجوجيتسو، فهي ليست مجرد هواية، بل نمط حياة". قيمة استثنائيةوقال آلان دو ناسيمنتو الفائز بذهبية فئة الأساتذة وزن تحت 85 كجم: "يحمل هذا الذهب قيمة استثنائية بالنسبة لي، فالتتويج في أبوظبي وبين نخبة لاعبي العالم يمنح الإنجاز مذاقاً مختلفاً، وأضاف: دخلت المنافسات بهدف واضح، واعتمدت على التركيز والخبرة وحسن إدارة اللحظات الحاسمة.