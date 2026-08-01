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الرياضة

جالطة سراي يسعى للتعاقد مع دي بروين

جالطة سراي يسعى للتعاقد مع دي بروين
1 أغسطس 2026 20:28


روما (د ب أ)

يأمل جالطة سراي التركي في تقديم عرض لضم البلجيكي كيفن دي بروين من نابولي الإيطالي، في الوقت الذي لا يبدي فيه اللاعب المخضرم رضاه عن أستراتيجية النادي.وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن دي بروين انضم إلى نابولي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي، وحتى قبل تعرضه لإصابة أبعدته عن الفريق من أكتوبر 2025 إلى مارس 2026، أبدى دي بروين عدم رضاه عن أسلوب لعب المدرب السابق أنطونيو كونتي. ولم يلاحظ دي بروين أي جديد في أسلوب لعب الفريق مع المدرب الجديد ماسيمليانو أليجري، وذلك بعد انتقاداته العديدة في الماضي للأسلوب السلبي والدفاعي الذي يلعب به نابولي. وقال محلل الانتقالات التركي إكرم كونور، إن جالطة سراي يأمل في استغلال ذلك الموقف للتعاقد مع دي بروين بعقد لمدة عامين، ورغم إصرار نابولي على أهمية دي بروين كأحد اللاعبين البارزين في الفريق، فأن دخوله عامه الـ35 قد يجعل ناديه الإيطالي حريصا على التخلص من راتبه.

جالطة سراي
دي بروين
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