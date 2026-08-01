نفاد تذاكر قمة فرنسا وإيطاليا في 24 ساعة



باريس (د ب أ)

ستكون المباراة الأولى لزين الدين زيدان كمدير فني للمنتخب الفرنسي في بلاده حدثا كبيرا مكتظا بالجماهير، وذلك بعد تعيينه في المنصب حيث سيواجه نظيره الإيطالي في دوري الأمم الأوروبية، وذكرت إذاعة "مونت كارلو" في موقعها الإلكتروني أن تذاكر المباراة أمام إيطاليا و التي ستقام في ملعب "دو فرانس" يوم الثاني من أكتوبر المقبل والبالغ عددها 80 ألف تذكرة قد نفذت.وشهدت تذاكر المباراة إقبالا جماهيريا كبيرا بعد فتحها الساعة الثانية بعد ظهر أمس الجمعة، حيث نفذت في أقل من 24 ساعة، وذلك وفق ما أعلنه المنتخب الفرنسي عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي. وقال جان بابتيست مونتارنييه، رئيس رابطة جماهير المنتخب الفرنسي لمونت كارلو: "نشهد حماسا كبيرا بعد نهاية البطولات الكبرى، لكن هذه المرة التأثير واضح للجميع بسبب زيدان، لأن الجميع يريد الذهاب للملعب لرؤية المدرب الجديد والذي يعد رمزا للكرة في بلادنا. ل