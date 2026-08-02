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الرياضة

توقُّف انتصارات إنتر ميامي في الظهور الأول لميسي

توقُّف انتصارات إنتر ميامي في الظهور الأول لميسي
2 أغسطس 2026 12:30


واشنطن (د ب أ)

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أوقف كولومبوس كرو انتفاضة مضيفه إنتر ميامي، في بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، بعدما تعادل معه 2/ 2، مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي.وافتتح النجم الأوروجواياني المخضرم لويس سواريز التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 16، قبل أن يُحرز زميله البرازيل كاسيميرو هدفاً عكسياً في مرماه في الدقيقة 34. وأعاد نواه ألين التقدم لإنتر ميامي، بعدما أحرز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، غير أن برايس مينديز، لاعب كولومبوس كرو خطف هدف التعادل في الدقيقة 84 من عمر اللقاء. وشهدت المباراة الظهور الأول للأرجنتيني ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي شهدت حصول منتخب (راقصو التانجو) على المركز الثاني، عقب خسارته صفر/ 1 أمام المنتخب الإسباني، بعد اللجوء للوقت الإضافي، في المباراة النهائية للمونديال في 19 يوليو/تموز الماضي. وجلس ميسي على مقاعد البدلاء في بداية المباراة، قبل أن يتم الدفع به في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، حينما كانت النتيجة تشير لتقدم إنتر ميامي، لكنه لم يفلح في حفاظ فريقه على تقدمه. بتلك النتيجة، بقي إنتر ميامي، الذي توقفت سلسلة انتصاراته المتتالية في المسابقة عند حدود 6 انتصارات فقط، في المركز الثاني برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين خلف ناشفيل، الذي يتربع على القمة.

ميسي
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