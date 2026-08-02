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الرياضة

9 ميداليات للإمارات في «عربية الشطرنج الخاطف»

9 ميداليات للإمارات في «عربية الشطرنج الخاطف»
2 أغسطس 2026 13:14


القاهرة (الاتحاد)

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حققت بعثة الإمارات إنجازاً جديداً في البطولة العربية للشطرنج الخاطف للشباب والناشئين، بعدما حصدت 9 ميداليات ملوّنة، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، في المنافسات التي ينظّمها الاتحاد العربي للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات العرب. وتألّقت عنود عيسى بإحرازها الميدالية الذهبية في منافسات تحت 18 سنة للفتيات، بعدما جمعت 7 نقاط من 9 جولات، فيما تُوِّج راشد حسين الحمادي بذهبية فئة تحت 14 سنة المفتوحة، وأضافت مريم خليفة القبيسي الذهبية الثالثة للإمارات بتتويجها بلقب فئة تحت 12 سنة. وفي منافسات الميداليات الفضية، أحرزت حفصة عيسى المركز الثاني في فئة تحت 10 سنوات، فيما نالت الريم عيسى فضية فئة تحت 8 سنوات، لتواصل اللاعبات الإماراتيات حضورهن المميز على منصات التتويج. وأضافت بعثة الإمارات أربع ميداليات برونزية جاءت عبر شمة خلفان في فئة تحت 16 سنة للإناث، وأحمد يونس في فئة تحت 14 سنة المفتوحة، وآمنة صقر المري في فئة تحت 14 سنة للإناث، ومحمد المعيني في فئة تحت 10 سنوات المفتوحة. وأكدت هذه الحصيلة المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الإمارات على الساحة العربية في الشطرنج، وتعكس نجاح برامج الاتحاد والأندية في اكتشاف المواهب وصقلها، مع استمرار المنافسات في البطولة العربية للشباب والناشئين. وأشاد عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج ورئيس البعثة، بالنتائج التي حققها لاعبو ولاعبات الإمارات، مؤكداً أن حصد تسع ميداليات ملوّنة يعكس حجم العمل الذي قام به الاتحاد والأندية خلال الفترة الماضية. وقال: «نفخر بما قدّمه لاعبونا ولاعباتنا في منافسات الشطرنج الخاطف، فهذه النتائج تؤكد التطور المستمر لقاعدة الشطرنج الإماراتي، وأن برامج الإعداد التي نفّذها الاتحاد بالتعاون مع الأندية بدأت تؤتي ثمارها على المستوى العربي، وما تحقق يمثّل دافعاً لمواصلة العمل والطموح نحو إنجازات أكبر». وأضاف: «البطولة ما زالت مستمرة، ولدينا ثقة كبيرة في قدرة لاعبينا ولاعباتنا على مواصلة المنافسة بقوة وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، كما نتوجّه بالشكر إلى الأجهزة الفنية والإدارية وأولياء الأمور على دعمهم المتواصل، الذي كان له دور مهم في الوصول إلى هذه الحصيلة المميزة».

الشطرنج
الإمارات
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