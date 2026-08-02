«صالحة» تحصد لقب «بري ثاقف» واعتزال فارس شادويل



عصام السيد (أبوظبي)

أكدت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، عبر المهرة الناشئة «صالحة»، بإشراف أوليفييه تريجودت، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، نجوميتها كأحد الخيول التي لديها مستقبل رائع في السباقات الخيول العربية الأصيلة. وحصدت «صالحة» ابنة «داحس» لقب سباق بري ثاقف لمسافة 2100 متر، البالغة جائزته 20 ألف يورو، والمخصّص للخيول العربية الأصيلة (مهرات فقط) عمر ثلاث سنوات، متفوّقة بفارق عنق عن «شاكيرا»، ومسجّلة 2:26:00 دقيقة. وحلت المهرة «دنيا» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة فابريس فيرون، في المركز الثالث. من ناحية أخرى، أعلن الفارس الرئيس لإسطبلات شادويل الإماراتية جيم كراولي اعتزاله سباقات الخيل بعد تعرُّضه لإصابات بالغة، إثر سقوطه في يورك في سبتمبر الماضي. وكان كراولي، الذي حقق نجاحات في كلا النوعين من سباقات قفز الحواجز والمطاردة، وسباقات المضمار السريعة، يمتطي حصانه «المراق» عندما اصطدم بحذاء حصان آخر وسقط أرضاً. وفي الواقع، أظهر «المراق» إمكانياته عندما فاز في رويال أسكوت في يونيو الماضي، بقيادة توم ماركواند، في سباق الملكة إليزابيث الثانية للفئة الأولى، حيث قال كراولي، الذي كان حاضراً: «إنه لأمر مذهل حقاً أن أراه يفعل ذلك». وتحدّث عن اعتزاله قائلاً: «لقد كان قراراً صعباً، بل أصعب قرار اتخذته في حياتي، خضتُ أول سباق لي عندما كنت في السابعة عشرة من عمري، وكانت تجربة قاسية، الوقت لا ينتظر أحداً، والإصابات التي تعرُّضت لها في يورك استغرقت وقتاً أطول بكثير مما توقعت. تحدثتُ إلى اثنين من أقرب أصدقائي، الذين أكنّ لهم احتراماً كبيراً، لكن في النهاية، كان القرار قراري الشخصي، لأنني لم أستمع لأحد طوال حياتي، عندما كنتُ فارساً في سباقات القفز، قال الناس إنني لن أحقق نجاحاً في سباقات الخيل العادية، مما زادني إصراراً، إنها ببساطة إحدى تلك الأمور، وما زلتُ صغيراً بما يكفي لبدء التدريب الآن، وهو أمرٌ أردتُ حقاً أن أتعمّق فيه». وأضاف: «هناك الكثير من الأشخاص الذين أودّ شكرهم، بالطبع، فريق شادويل بأكمله، والشيخة حصة ووالدها الراحل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، اللذان ساعداني في الحصول على هذه الوظيفة، وأنجوس جولد، وريتشارد هيلز، وجميع العاملين في شادويل».