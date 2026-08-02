6 لاعبين يمثّلون جودو الإمارات في «لوزان جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)

وافق مجلس إدارة اتحاد الجودو على المشاركة في بطولة لوزان جراند سلام للجودو، التي ينظّمها الاتحاد السويسري للجودو بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري. ويترأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، مشرف المنتخب الأول، رئيسا للبعثة التي تضم المدرب فيكتور سيكروف والطاقم المساعد، بجانب 6 لاعبين وهم: كريم عبد اللطيف وناجي يزبك، وجورجي إلباكيف، وأرام جورجيان، وطلال شفيلي، وعمر معروف، واللاعبة إليزا ليتيف. وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن بطولة لوزان جراند سلام للجودو المقبلة، تأتي بعد أن بدأت المنافسة الحقيقة لبلوغ دورة الألعاب الأولمبية (لوس أنجلوس 2028)، مع إطلاق حملة (عامان متبقيان)، وفد باتت الفرصة سانحة الآن لضمان مكانه متقدمة ومبكرة للراغبين في المشاركة في أحد أعظم الأحداث الرياضية في العالم، حيث يعمل الاتحاد لحصد المزيد من نقاط التأهل وفق رؤية وخطة خطّط لها مجلس إدارة الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي، بالمشاركة في بطولات الجودو الدولية الكبرى التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي، بهدف تحقيق الهدف الأولمبي الأساسي، حيث يتصدر الجودو الإماراتي التصنيف العربي، وله مكانه مميزة على الصعيد الآسيوي.