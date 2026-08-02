الأحد 2 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

6 لاعبين يمثّلون جودو الإمارات في «لوزان جراند سلام»

6 لاعبين يمثّلون جودو الإمارات في «لوزان جراند سلام»
2 أغسطس 2026 15:15


أبوظبي (الاتحاد)
 وافق مجلس إدارة اتحاد الجودو على المشاركة في بطولة لوزان جراند سلام للجودو، التي ينظّمها الاتحاد السويسري للجودو بإشراف الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس الجاري. ويترأس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، مشرف المنتخب الأول، رئيسا للبعثة التي تضم المدرب فيكتور سيكروف والطاقم المساعد، بجانب 6 لاعبين وهم: كريم عبد اللطيف وناجي يزبك، وجورجي إلباكيف، وأرام جورجيان، وطلال شفيلي، وعمر معروف، واللاعبة إليزا ليتيف. وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن بطولة لوزان جراند سلام للجودو المقبلة، تأتي بعد أن بدأت المنافسة الحقيقة لبلوغ دورة الألعاب الأولمبية (لوس أنجلوس 2028)، مع إطلاق حملة (عامان متبقيان)، وفد باتت الفرصة سانحة الآن لضمان مكانه متقدمة ومبكرة للراغبين في المشاركة في أحد أعظم الأحداث الرياضية في العالم، حيث يعمل الاتحاد لحصد المزيد من نقاط التأهل وفق رؤية وخطة خطّط لها مجلس إدارة الاتحاد منذ بداية الموسم الحالي، بالمشاركة في بطولات الجودو الدولية الكبرى التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي، بهدف تحقيق الهدف الأولمبي الأساسي، حيث يتصدر الجودو الإماراتي التصنيف العربي، وله مكانه مميزة على الصعيد الآسيوي.

أخبار ذات صلة
داليتش.. الكرواتي الثالث في تاريخ «الأبيض»
الأرشيف والمكتبة الوطنية يعيد هيكلة مجلة «ليوا»
الجودو
الإمارات
آخر الأخبار
قرعة «أبطال أفريقيا» و«الكونفيدرالية» الخميس بالقاهرة
الرياضة
قرعة «أبطال أفريقيا» و«الكونفيدرالية» الخميس بالقاهرة
اليوم 18:29
"البلديات والنقل" و"أبوظبي للإسكان" ترفعان الحد الأقصى لمساحة البناء في مشروع الشويب
علوم الدار
"البلديات والنقل" و"أبوظبي للإسكان" ترفعان الحد الأقصى لمساحة البناء في مشروع الشويب
اليوم 18:29
رجل إطفاء يكافح حريق غابات في إسبانيا
الأخبار العالمية
إسبانيا: اندلاع حريقي غابات جديدين
اليوم 18:15
«الفيكتوري تيم» يحلق بلقب جائزة قيرغيزستان الكبرى
الرياضة
«الفيكتوري تيم» يحلق بلقب جائزة قيرغيزستان الكبرى
اليوم 18:07
جفاف أجزاء من نهر في ألمانيا جراء قلة الأمطار وموجات الحر
الأخبار العالمية
ألمانيا تحذّر من موجة حر جديدة
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©