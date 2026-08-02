«زاخر» تحلق بناموس «أول الحقايق» و«المختبر» على قمة «الثاني»



أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت صباح اليوم، منافسات السباق التمهيدي الثاني لمهرجان العين 2026 لسباقات الهجن، على ميدان الروضة، حيث شهدت أشواط سن الحقايق للفترة الصباحية إقامة 15 شوطاً لمسافة 3 كيلومترات، وسط مشاركة واسعة من نخبة ملاك ومضمري الهجن، في أجواء اتسمت بالإثارة والندية، عكست قوة المنافسة وتقارب المستويات بين الشعارات المشاركة، مع مواصلة المهرجان ترسيخ مكانته واحداً من أبرز مهرجانات سباقات الهجن في الدولة، لما يوفره من منافسات قوية تعكس تطور هذه الرياضة التراثية الأصيلة.وافتتحت «زاخر» المملوكة لمطر حمد راعي الشيحة العامري منافسات اليوم بأفضل صورة، بعدما أحرزت ناموس الشوط الأول وسجلت أفضل توقيت في الفترة الصباحية بلغ 4:34:37 دقيقة. وفي الشوط الثاني، خطف «المختبر» للحزمي هادف الحزمي بن قناص العامري المركز الأول بعدما أنهى الشوط بزمن 4:35:58 دقيقة، وفازت «هوايل» بشعار راشد سعيد بن كرامة الراشدي بناموس الشوط الثالث مسجلة 4:37:07 دقيقة. ونجح «شاهين» المملوك لماجد سعيد بن هلال الخاطري في الفوز بلقب الشوط الرابع بتوقيت 4:37:02 دقيقة، وفرض «حظ» المملوك لعلي سيف بن حمد الدرعي سيطرته على مجريات الشوط الخامس، ليظفر بالناموس بزمن 4:37:53 دقيقة. وفي الشوط السادس، انتصرت «همس» لسالم سعيد بن عيد الحبسي على منافسيها بعد أن حققت الفوز بالمركز الأول وبزمن بلغ 4:37:45 دقيقة، وفاز «مناور» المملوك لمحمد سالم محمد بن سليم الجديلي بلقب الشوط السابع بزمن 4:36:52 دقيقة. أما الشوط الثامن، فتألقت «مودة» المملوكة لمحمد سالمين بن مبارك العامري بعدما تصدرت مراحل الشوط حتى خط النهاية مسجلة 4:39:27 دقيقة، وخطفت «الريم» لخالد حمد بن حميد الجنيبي المركز الأول في الشوط التاسع وأنهت المسافة بزمن قدره 4:42:63 دقيقة. وفي الشوط العاشر، فاز «عجيب» المملوك لشهاب حمد بن علي الجحافي بالمركز الأول بزمن 4:38:32 دقيقة بينما كسبت «لبقة» المملوكة لأحمد سلطان بالرشيد السويدي لقب الشوط الحادي عشر مسجلة 4:40:93 دقيقة. وتألقت «رشا» المملوكة لحمد عبيد بن خلفان الشامسي في الشوط الثاني عشر بعدما حصدت الناموس بزمن 4:35:93 دقيقة، فيما ظفر «الطياري» المملوك لعوض علي بن عبدالله البلوشي بلقب الشوط الثالث عشر مسجلاً 4:35:84 دقيقة. واختتمت «محنة» المملوكة لعلي سلطان بن محمد علي الهاشمي منافسات الشوط الرابع عشر بالفوز بالمركز الأول بتوقيت 4:42:77 دقيقة، قبل أن يسدل «مروي» المملوك لحمد غانم علي بن حموده الظاهري الستار على منافسات الفترة الصباحية بإحرازه ناموس الشوط الخامس عشر بزمن 4:42:14 دقيقة. وأكدت نتائج اليوم استمرار قوة المنافسة في السباق التمهيدي الثاني، في ظل التقارب الكبير بين التوقيتات والمستويات الفنية للمطايا المشاركة، الأمر الذي يبشر بمزيد من الإثارة خلال الأيام المقبلة، مع مواصلة الملاك.