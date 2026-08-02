خورفكان يتعاقد مع البوليفي لويس هاكين



فيصل النقبي (خورفكان)

عززت شركة نادي خورفكان لكرة القدم صفوف الفريق الأول بالتعاقد مع المدافع الدولي البوليفي لويس هاكين، في خطوة تستهدف تدعيم الخط الخلفي استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد، تحت قيادة المدرب الوطني عبدالمجيد النمر. ويعد هاكين من أبرز مدافعي منتخب بوليفيا، إذ يمتلك خبرة دولية كبيرة من خلال مشاركاته المستمرة مع منتخب بلاده، إلى جانب مسيرة احترافية تنقل خلالها بين عدد من الأندية في بوليفيا والبرازيل والمكسيك وكولومبيا، كما خاض تجربة في الكرة السعودية، الأمر الذي يمنحه خبرات متنوعة تعزز من قيمة الإضافة المنتظرة لخورفكان. ويتميز المدافع البوليفي بالقوة في المواجهات الهوائية والالتحامات، إضافة إلى قدرته على بناء اللعب من الخلف وقيادة الخط الدفاعي، وهي عناصر يعول عليها الجهاز الفني في تعزيز المنظومة الدفاعية للفريق خلال الموسم المقبل.