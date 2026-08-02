«الفيكتوري تيم» يحلق بلقب جائزة قيرغيزستان الكبرى



قيرغيزستان (الاتحاد)

تألق زورق فيكتوري رقم "1" بقيادة السائق شون تورينتي، لينتزع لقب جائزة قيرغيزستان الكبرى، ثاني جولات بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة، وذلك بعد أداء وهيمنة على مجريات السباق الرئيسي الذي أقيم اليوم الأحد في بحيرة بحيرة إيسيك كول، بمشاركة أقوى المتسابقين والفرق من حول العالم.ورغم أن تورينتي انطلق ثانياً عند خط بداية السباق، إلا أنه نجح سريعاً من التقدم إلى ريادة الترتيب والتمسك بالمركز الأول حتى نهاية الـ 41 لفة، وذلك بعد أداء عكس خبرات وجاهزية حامل اللقب. وجاءت فرحة تورينتي مضاعفة بعدما حصد 20 نقطة، جعلته يتقدم إلى صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للسائقين هذا الموسم، بإجمالي 40 نقطة، وحل في المركز الثاني إريك ستارك سائق فريق أبوظبي، فيما جاءت ماريت ستروموي من فريق ستروموي النرويجي بالمركز الثالث، وجاء أليك ويكستروم على متن زورق الفيكتوري 3، في المرتبة العاشرة. وقال خالد بن دسمال، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ورئيس بعثة فريق الفيكتوري: "نهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، الذي وفر كل مقومات النجاح للفريق، وقدم دعماً كبيراً ومستمراً على المستويات كافة، ما مكننا من المنافسة بأعلى المستويات العالمية، مشيراً إلى أن الفوز ثمرة عمل جماعي متكامل بدأ قبل انطلاق الموسم، ويعكس الاحترافية الكبيرة التي يتمتع بها فريق الفيكتوري، ونحن فخورون برفع علم الإمارات على منصة التتويج، وسنواصل العمل بنفس العزيمة للحفاظ على الصدارة والمنافسة بقوة على لقب بطولة العالم حتى الجولة الأخيرة."