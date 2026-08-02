قرعة «أبطال أفريقيا» و«الكونفيدرالية» الخميس بالقاهرة



القاهرة (د ب أ)

يستضيف مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في العاصمة المصرية القاهرة مراسم قرعة الأدوار التمهيدية الأولى لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2026 - 2027. وأوضح «كاف» في بيان عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، اليوم الأحد، إلى أن مراسم القرعة ستقام يوم الخميس المقبل، الموافق 6 أغسطس. وأوضح أن قرعة كأس الكونفدرالية ستبدأ الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، وبعدها بساعة ستقام مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا. ونوه البيان بأنه سيتم بث مراسم قرعة البطولتين على قناة كافٍ على موقع «يوتيوب»، ليتابعها الجمهور في جميع أنحاء القارة السمراء. وتقام الأدوار التمهيدية حتى دور الـ32 وكذلك الأدوار النهائية اعتباراً من دور الثمانية للمباراة النهائية بنظام الإقصائيات من مباراتين ذهاباً وإياباً مع تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض. أما دور الـ16 يقام بنظام المجموعات في البطولتين، حيث تقسم الفرق إلى أربع مجموعات، تضم كل منها 4 أندية، يتأهل منها الأول والثاني في كل مجموعة لدور الثمانية. يذكر أن صن داونز الجنوب أفريقي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي، بينما حقق اتحاد العاصمة الجزائري لقب كأس الكونفدرالية.