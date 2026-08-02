الأهلي المصري : قرارات اتحاد الكرة كارثية



القاهرة (د ب أ)

أرسل النادي الأهلي المصري خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة أكد خلاله أن القرارات والاختيارات الأخيرة لا تدعو إلى التفاؤل أو التعاون خاصة تعيين لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح

.وقال الأهلي المصري في خطابه ،حسب المركز الإعلامي للنادي اليوم الأحد، إن هناك انتهاك واضح للوائح، إلى جانب صدور تصريحات كارثية تمثل نقطة سوداء في جبين منظومة التحكيم المصري.

وأضاف الأهلي في خطابه أنه كان يتطلع إلى بدء تنفيذ خطة تطوير الكرة المصرية، التي سبق أن أعلن عنها وزير الشباب والرياضة المصري بالتنسيق مع اتحاد الكرة قبل أسابيع قليلة، من أجل استثمار المستوى الطيب الذي ظهر عليه المنتخب المصري في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وأوضح أنه فوجئ ببعض القرارات التي لا تدعو إلى التفاؤل بما هو قادم، بل تسهم في إثارة الأزمات داخل الشارع الرياضي، وفي مقدمتها إسناد رئاسة لجنة الحكام إلى مسؤول سبق له تولي المهمة، ولم يوفر العدالة لغالبية الأندية، وعلى رأسها النادي الأهلي. وشدد أن المسؤول نفسه سبق أن استخدم مصطلحات غريبة، مثل "الاحتواء" و"روح البروتوكول"، وهو ما دفع الأهلي آنذاك إلى الإعلان أمام الرأي العام عن فقدان لجنة الحكام مصداقيتها ونزاهتها، قبل أن يقرر استكمال مسابقة الدوري باللاعبين الشباب والعائدين من الإصابات، ورفض المشاركة في بطولة كأس مصر.

وقال الأهلي إن هناك انتهاكا علنيا للوائح، بعدما حدث من لم يلتزم بسداد مستحقات مؤسسات الدولة على الموافقات المطلوبة، في الوقت الذي منحه فيه رئيس اتحاد الكرة شارة التميز عبر وسائل الإعلام، بوصفه الأكثر سدادا، والتأكيد أن عقوده صحيحة، وكأن عقود بقية الأندية غير صحيحة.

وأضاف أن رئيس الاتحاد تناسى وجود حقوق مشروعة ومتعارف عليها عالميا، تقضي بالفصل بين عقود الأداء الرياضي وعقود الحقوق التجارية.

ووصف الأهلي التصريحات التي صدرت خلال الساعات الأخيرة على لسان حكم تقنية الفيديو (فار) في مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي، ضمن المرحلة النهائية من بطولة الدوري في الموسم الماضي، وكذلك تصريحات عضو لجنة الحكام، بأنها كارثية وتمثل نقطة سوداء في جبين منظومة التحكيم المصري.

وأوضح أن حكم تقنية الفيديو كشف عن التعنت غير المبرر من حكم المباراة، ورفضه احتساب ركلة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي، فيما أكد عضو لجنة الحكام الواقعة، وأشار بوضوح إلى ما سبق أن حذر منه النادي مرارا، بشأن وجود شخص من خارج منظومة اتحاد الكرة يتدخل في عمل لجنة الحكام.

واختتم الأهلي خطابه بالتأكيد أن تصريحات وقرارات واختيارات اتحاد الكرة لا تدعو إلى التفاؤل أو التعاون، مطالبا الاتحاد بتحمل مسؤولياته، خاصة أن الجميع كان ينتظر اتخاذ خطوات تخدم مصالح جميع الأندية، التي ساهمت بقوة في اكتشاف وإعداد لاعبين متميزين ساعدوا المنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة كأس العالم.