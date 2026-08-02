أبوظبي (الاتحاد)

حصد المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، 13 ميدالية خلال منافسات فئة تحت 21 عاماً، التي أقيمت اليوم، بصالة «مبادلة أرينا» بالعاصمة أبوظبي ضمن بطولة العالم للجوجيتسو 2026.ويستضيف اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وتستمر منافساتها حتى 9 أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية من مختلف دول العالم.

منتخب الإمارات يحلق بـ 13 ميدالية في ثاني أيام بطولة العالم للجوجيتسو

وحضر منافسات اليوم الثاني للبطولة الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وغانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة ورئيس مجلس إدارة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، وصالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة السياحة والثقافة والسياحة – أبوظبي، وراوان جوماكيبك سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، وخوليو بيلارمينو غومز ماياتو سفير جمهورية أنجولا لدى الدولة، وياسي شالي سفير إسرائيل لدى الدولة، وألفونسو فرديناند فير سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة، ويوسف عبدالله البطران ومحمد بن دلموج الظاهري عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، والعميد علي محمد الزعابي نائب مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، والعميد سلطان محمد السويدي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة والأمين العام للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، والمهندس أحمد عيسى الحراصي مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، ومحمد كرمستجي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو موبيليتي، وسيفي روباوالا الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة.

وقدم لاعبو ولاعبات المنتخب أداءً قوياً في النزالات التمهيدية والأدوار النهائية، ونجحوا في حسم عدد من المواجهات أمام مجموعة من أبرز المواهب العالمية، مستفيدين من جاهزيتهم البدنية والفنية وقدرتهم على التعامل مع اللحظات الحاسمة، وسط مساندة جماهيرية لافتة في مدرجات مبادلة أرينا.

منتخب الإمارات يحلق بـ 13 ميدالية في ثاني أيام بطولة العالم للجوجيتسو

وتوج بالميداليات الذهبية كل من عبدالرحمن محمد في وزن تحت 56 كجم، ومريم آل علي وزن تحت 45 كجم، وأحمد أنديز في وزن تحت 69 كجم، والعنود الحربي في وزن تحت 48 كجم، وحارب الحمادي في وزن تحت 62 كجم. فيما أحرز الميداليات الفضية عبيد الكتبي في وزن تحت 56 كجم، وفيصل الواحدي وزن تحت 69 كجم، وميرة الحوسني وزن تحت 48 كجم، وعبدالرحمن النجار وزن فوق 94 كجم، وعائشة الجنيبي في وزن تحت 63 كجم. وأحرز سيف العامري برونزية وزن تحت 77 كجم، وذياب الجنيبي في وزن تحت 94 كجم، وحنين الخوري في وزن تحت 57 كجم، ما رفع إجمالي حصاد المنتخب في منافسات الحدث، بما فيها كأس العالم تحت 14 عاماً التي أقيمت أمس، إلى 25 ميدالية.

وشهدت منافسات اليوم مستويات فنية متقدمة ونزالات اتسمت بالقوة والندية، في ظل التقارب الكبير بين اللاعبين المشاركين، ما عكس تطور فئات المراحل السنية واتساع قاعدة المواهب في المنتخبات من مختلف دول العالم.

وتتواصل منافسات البطولة غداً بإقامة نزالات الجوجيتسو لفئة تحت 16 عاماً، وسط تطلعات المنتخب الوطني إلى إضافة مزيد من الميداليات وتعزيز حضوره في سباق اللقب العالمي.وأكد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن حصيلة المنتخب في منافسات اليوم الثاني تعكس جاهزية اللاعبين والتزامهم خلال مراحل الإعداد، وقدرتهم على المنافسة أمام أفضل المواهب العالمية.

وقال: «نفخر بما قدمه أبناؤنا وبناتنا من أداء متميز وروح قتالية عالية، وتمثل هذه الميداليات ثمرة العمل المتواصل للاعبين والأجهزة الفنية، والدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قيادتنا الرشيدة، والذي يشكل الدافع الأكبر أمام أبطالنا لمواصلة التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات».

وأضاف: «تمنح بطولة العالم لاعبينا، لا سيما في الفئات العمرية، فرصة مهمة لاختبار قدراتهم أمام مدارس متنوعة في الجوجيتسو، واكتساب خبرات تسهم في تطوير مستواهم وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة».