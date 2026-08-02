ورشة عمل رابطة المحترفين تعزز جاهزية مسؤولي المباريات



أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم فعاليات ورشة عمل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، التي تنظمها رابطة المحترفين الإماراتية لثلاثة أيام في العاصمة أبوظبي، ضمن استعداداتها التنظيمية والفنية لانطلاق منافسات الموسم الجديد. وخصص اليوم الأول من الورشة لمسؤولي المباريات، بحضور طارق الشبيبي، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، نائب رئيس اللجنة الفنية، وبمشاركة 70 من مسؤولي المباريات التابعين للرابطة، من مراقبي المباريات والمسؤولين الإعلاميين ومسؤولي مراقبة الدخول. وتضمنت الورشة، التي أقيمت فعالياتها في استاد آل نهيان في أبوظبي، عرضا حول نظام العمليات الإلكتروني الجديد، المصمم لتسهيل مهام مسؤولي المباريات وتعزيز كفاءة أدائهم، من خلال قائمة فحص تفصيلية تتيح لهم تسجيل ملاحظاتهم ومتابعة الجوانب التطويرية المرتبطة بتنظيم المباريات. وخصصت الجلسة الثانية لاستعراض نموذج عمليات يوم المباراة في مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث قدم شيتان كولكارني، مدير العمليات الرياضية في الاتحاد الآسيوي، شرحا متكاملا حول آليات تنظيم المباريات، بدءا من تجهيزات الملعب والمرافق والخدمات، مرورا بأدوار فرق العمل المختلفة، التي تشمل مراقب المباراة والمنسق العام والمنسق الإعلامي والمنسق الأمني، قبل المباراة وأثناءها وبعدها. وتناول كولكارني كذلك العمليات التنظيمية والفنية والإعلامية والجماهيرية والأمنية المعتمدة في مباريات مسابقات الاتحاد الآسيوي، وأبرز الإجراءات والممارسات التي تسهم في رفع كفاءة التنظيم وضمان تنفيذ المباريات وفق أعلى المعايير. وتواصلت فعاليات ورشة مسؤولي المباريات باستعراض عدد من الحالات الدراسية المستخلصة من الموسم الماضي، بهدف مناقشتها والاستفادة منها في تطوير منظومة العمل خلال الموسم الجديد. واختتم اليوم الأول بجولة ميدانية في مرافق استاد آل نهيان، تضمنت تطبيق عدد من الحالات الدراسية على أرض الواقع، ومناقشة تفاصيلها مع مسؤولي المباريات، كل وفق اختصاصه، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للقيام بمهامهم خلال منافسات الموسم الرياضي 2026-2027 التي ستنطلق في 14 من أغسطس الجاري. وستتواصل ورشة عمل الموسم الرياضي الجديد غدا، في فندق ريكسوس مارينا أبوظبي، بحضور ممثلي الأندية ومسؤولي المباريات. وفي هذا الصدد، أعرب طارق الشبيبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، عن سعادته بالمحتوى الثري الذي قدم خلال اليوم الأول من الورشة، وبالتفاعل الإيجابي لمسؤولي المباريات مع مختلف المحاور المطروحة، مؤكداً أن هذا التفاعل يعكس حرص المشاركين على التطوير المستمر وتقديم أفضل المستويات، بما يسهم في خدمة كرة القدم الإماراتية ودعم مسيرة الاحتراف. وأوضح الشبيبي أن رابطة المحترفين الإماراتية حرصت على دعوة ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمشاركة في الورشة، إيماناً منها بأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، مشيراً إلى أن الرابطة تطبق أعلى معايير الاحتراف في تنظيم المسابقات، وتولي اهتماماً كبيراً بتأهيل مسؤولي المباريات وتمكينهم من المشاركة في إدارة المباريات ضمن مختلف البطولات المحلية والقارية. -انتهى-