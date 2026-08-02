الإثنين 3 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حمدان بن مبارك يرحب بتراجع «فيفا» عن «الخصخصة»

حمدان بن مبارك يرحب بتراجع «فيفا» عن «الخصخصة»
2 أغسطس 2026 23:33

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الأراضي والأملاك» واتحاد الكرة يعززان جودة الحياة بمذكرة تعاون
مباريات خليجية ومصرية بمعسكر الحصن في القاهرة

أعرب معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن ترحيبه بقرار جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدم المضي قدماً في مقترح مشروع FIFA Forward Enterprise، مؤكداً أن هذا القرار يخدم أسرة كرة القدم الدولية، ويحافظ على وحدتها، داعياً إلى دراسة جميع المقترحات بحكمة، بما يحقق مصلحة اللعبة وجماهيرها ومجتمعها العالمي. وأكد معاليه، في بيان رسمي، أن اتحاد الإمارات لكرة القدم يدعم جميع المبادرات والمقترحات التي تسهم في تطوير اللعبة، وتعزز تماسك الأسرة الكروية الدولية. وجدد اتحاد الإمارات لكرة القدم ثقته في قيادة جياني إنفانتينو للاتحاد الدولي، مؤكداً دعمه لكل المبادرات التي تخدم الاتحادات الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لكرة القدم.

حمدان بن مبارك
اتحاد الكرة
آخر الأخبار
تصاعد الدخان إثر غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان - أرشيفية
الأخبار العالمية
إصابة 5 عسكريين لبنانيين جراء استهداف إسرائيلي
3 أغسطس 2026
دخان يتصاعد بعد هجوم بمسيرة أوكرانية على مستودع في روسيا
الأخبار العالمية
روسيا تتصدى لهجوم أوكراني ضخم بالمسيرات
3 أغسطس 2026
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي
الأخبار العالمية
العراق يؤكد الجاهزية العسكرية لمنع أي استهداف لدول الجوار
3 أغسطس 2026
نازحة تبدي رد فعلها من دمار لحق بخيام الإيواء عقب غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
تحذير من وصول أزمة الإيواء في غزة إلى مرحلة كارثية
3 أغسطس 2026
امرأة سودانية نازحة من دارفور إلى تشاد - أرشيفية
الأخبار العالمية
الكوليرا والجوع يهددان مئات الآلاف في الأبيض السودانية
3 أغسطس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©