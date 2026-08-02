حمدان بن مبارك يرحب بتراجع «فيفا» عن «الخصخصة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أعرب معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن ترحيبه بقرار جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعدم المضي قدماً في مقترح مشروع FIFA Forward Enterprise، مؤكداً أن هذا القرار يخدم أسرة كرة القدم الدولية، ويحافظ على وحدتها، داعياً إلى دراسة جميع المقترحات بحكمة، بما يحقق مصلحة اللعبة وجماهيرها ومجتمعها العالمي. وأكد معاليه، في بيان رسمي، أن اتحاد الإمارات لكرة القدم يدعم جميع المبادرات والمقترحات التي تسهم في تطوير اللعبة، وتعزز تماسك الأسرة الكروية الدولية. وجدد اتحاد الإمارات لكرة القدم ثقته في قيادة جياني إنفانتينو للاتحاد الدولي، مؤكداً دعمه لكل المبادرات التي تخدم الاتحادات الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لكرة القدم.