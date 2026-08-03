إيفيتش: العين لا يخشى التحديات وهدفنا الفوز دائماً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكد الصربي فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، أن الهدف الأساسي لفريقه في الموسم الجديد يبقى المنافسة على جميع البطولات، مشدداً على أن النجاح يبدأ ببناء مجموعة متجانسة تؤمن بروح الفريق قبل أي شيء آخر.

وقال إيفيتش، في تصريحات لقناة نادي العين، خلال حوار خاص: «لا نخشى التحديات، لكن الأهم والأصعب هو تكوين مجموعة من اللاعبين تتنفس بروح واحدة، وتعمل من أجل هدف مشترك».

وأضاف: «اللاعبون يدركون أن الجدية والانضباط جزء من ثقافة هذا النادي، وهذا أمر طبيعي في العين، هدفنا دائماً هو الفوز، لأن كرة القدم لعبة جماعية، والنجاح فيها يأتي من العمل المشترك».

وتأتي تصريحات مدرب «الزعيم» في وقت يواصل فيه الفريق برنامجه الإعدادي للموسم الجديد، بعدما استهل معسكره الخارجي بالفوز على أمل الدروة المغربي 6-0 في الرباط، قبل الانتقال إلى إسبانيا حيث تعادل مع إلتشي الإسباني 2-2، و الدرعية السعودي 1-1 في ثالث مبارياته الودية.

وشهدت مواجهة الدرعية استمرار تألق المهاجم الكاميروني بابا أيلو، الذي سجل هدف العين الوحيد، ليواصل بدايته القوية بقميص «الزعيم» ويرفع رصيده إلى خمسة أهداف في ثلاث مباريات ودية، بعدما افتتح مشواره بـ «هاتريك» أمام أمل الدروة، قبل أن يهز الشباك مجدداً أمام إلتشي الإسباني.

ويختتم العين برنامجه الإعدادي بمواجهتين قويتين أمام تولوز الفرنسي في 5 أغسطس، وأوساسونا الإسباني في 8 أغسطس، قبل العودة إلى الإمارات استعداداً للاستحقاقات الرسمية.

ويستهل «الزعيم» حملة الدفاع عن لقبه في دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة مضيفه بني ياس يوم 16 أغسطس، بعدما توج في الموسم الماضي بثنائية الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، في موسم أكد خلاله تفوقه على الساحة المحلية.