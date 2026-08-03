يونايتد يعود إلى دبي بعد التعادل مع الغرافة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

عاد فريق يونايتد إلى دبي، بعد ختام معسكره الإعدادي الخارجي الذي أقيم في لاتفيا والنمسا، واختتمه بالتعادل مع الغرافة القطري 2-2 في سلوفاكيا، في آخر مبارياته الودية استعداداً للموسم الجديد 2026-2027، والذي يشهد المشاركة التاريخية الأولى للنادي في دوري أدنوك للمحترفين. وسجل هدفي يونايتد في المباراة كل من أنيس كريمي وشافي بابيكا، فيما أحرز الروماني فلورينيل كومان هدفي الغرافة، ليختتم الفريق معسكره بنتيجة إيجابية عكست جاهزيته قبل العودة إلى الإمارات. واستهل يونايتد معسكره الخارجي في لاتفيا يوم 6 يوليو المنصرم، حيث حقق الفوز على نادي ميتا اللاتفي 3-2، قبل أن يلعب في الودية الثانية أمام أودا اللاتفي، ثم انتقل إلى النمسا في المرحلة الثانية من الإعداد، ويختتم معسكره بالتعادل أمام الغرافة في سلوفاكيا. ويستكمل يونايتد برنامجه الإعدادي في دبي، بقيادة المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، الذي يواصل العمل على رفع جاهزية اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الموسم، والذي يستهله الوافد الجديد بمواجهة قوية أمام الوصل في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين مساء السبت 15 أغسطس الجاري على استاد زعبيل. وكان يونايتد قد حسم الجدل أخيراً بإعلانه استمرار بيرلو على رأس الجهاز الفني، ومواصلة المشروع الذي قاد الفريق إلى الصعود التاريخي إلى دوري المحترفين، ليقود «الوافد الجديد» في أول ظهور له بين الكبار. وعزز يونايتد صفوفه بسلسلة من التعاقدات استعداداً للموسم الاستثنائي، يتقدمها بندر الأحبابي قائد العين السابق، والمدافع الدولي كوامي أوتون، ولاعب الوسط ماجد سرور قادماً من الشارقة، وقائد الظفرة السابق خليل الحمادي، ولاعب الوسط المغربي أنيس كريمي، إلى جانب ديو ميرسي، وجوناس نافو، وشافي بابيكا، وويلي سيميدو، وعادل الشاذلي، وسلطان أبو دقن، فضلاً عن تجديد عقود عدد من ركائز الفريق، وفي مقدمتهم حبيب الفردان، وماركوس مورايس، ومصطفى نام. ويطمح يونايتد إلى ترجمة الاستقرار الفني والتدعيمات النوعية إلى بداية قوية في أول مواسمه بدوري أدنوك للمحترفين، في تجربة تاريخية تجعله أول نادٍ خاص يشارك في المسابقة بنظامها الاحترافي.