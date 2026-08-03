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الرياضة

«امبودسمان« عينه على «جودمونت الدولي»

«امبودسمان« عينه على «جودمونت الدولي»
3 أغسطس 2026 13:09


عصام السيد (أبوظبي)

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يتصدر لقاء "أومبودسمان" لجودلفين ضد "كونستيتيوشن ريفر" لباليدويل في سباق جودمونت الدولي، يورك، الذي يقام الأربعاء 19 أغسطس الجاري أربعة سباقات من الفئة الأولى، والتي ستُقام في آسكوت، وجودوود، ويورك في قمة صيف سباقات الخيل البريطانية هذا الموسم. ومنذ بداية القرن، حققت سبعة خيول ثنائية الفوز بسباقي كورال إكليبس وجودمونت الدولي في نفس الموسم، أربعة منها كانت في الثالثة من عمرها من بينها "جاينتس كوزواي"، و"سي ذا ستارز"، و"روارينج لايون"، و"سيتي أوف تروي". وفي الزاوية الزرقاء، ممثلاً للجيل الأكبر سناً، ساعياً للسير على خطى أمثال يوليسيس، غياث، وفالبراف، هناك نجم جودلفين "أمبودسمان" وكما يوحي اسمه، يبدو المرشح الأمثل لحسم أي خلافات حول من يملك اليد العليا في مختلف الفئات العمرية على مسافة 10 فورلونج هذا الموسم. وكان حصان جودلفين فائزاً مذهلاً في يورك العام الماضي، ورغم خسارته أمام "كالانداجان" في سباق بريتيش تشامبيون ستيكس في أكتوبر، إلا أنه كان مهيمناً هذا الموسم أيضاً، حيث فاز بسباق دبي تيرف، وسباق بريجادير جيرارد، وسباق أمير ويلز ستيكس الشهر الماضي، وذلك الفوز الأخير جاء بفارق أربعة أطوال على "ميني هوك". وهذا هو الاختبار الذي سيواجهه "كونستيتيوشن ريفر"، بعد أن حقق حصان المدرب أيدان أوبراين فوزاً ساحقاً في المرحلة الأولى من سباق "صراع الأجيال" في سانداون بارك في 4 يوليو المنصرم.

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