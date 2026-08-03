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الرياضة

محمد بن سلطان : نتائج قيرغيزستان تؤكد ريادة الإمارات للرياضات البحرية

محمد بن سلطان : نتائج قيرغيزستان تؤكد ريادة الإمارات للرياضات البحرية
3 أغسطس 2026 14:31


أبوظبي (وام)

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أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن الإنجازات التي حقّقتها الفرق الإماراتية في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا -1، بجمهورية قيرغيزستان، تُجسِّد المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات في رياضة الزوارق السريعة، وتؤكد نجاح استراتيجية تطوير الرياضات البحرية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية والفنية.وأضاف: إن ما تحقق ليس مجرد نتائج أو منصات تتويج، بل هو تأكيد جديد على أن الفرق الإماراتية أصبحت منافسة بقوة في بطولة العالم، من خلال الأداء المميز لكل من فرق أبوظبي وفيكتوري والشارقة، بما يرسّخ مستوى الاحترافية وروح الإصرار التي تُميز أبناء الإمارات، ويؤكد أن العمل المستمر والتخطيط السليم يثمران نجاحات متواصلة في أكبر المحافل الدولية، آملاً مواصلة المنافسة على ألقاب الموسم وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم دولة الإمارات عالمياً. وأوضح أن هذه النجاحات تتوّج رؤية القيادة الرشيدة ودعمها المستمر للرياضة الإماراتية، وهو ما يرسّخ مسيرتها نحو تعزيز مكانة الإمارات كإحدى أبرز الدول الرائدة في الرياضات البحرية.

الفيكتوري
الفيكتوري تيم
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