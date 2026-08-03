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الرياضة

الإمارات تسيطر على قائمة الـ«توب 10» في بطولة العالم للفورمولا 1

الإمارات تسيطر على قائمة الـ«توب 10» في بطولة العالم للفورمولا 1
3 أغسطس 2026 16:00

دبي (وام)

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تصدّرت الزوارق الإماراتية، الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة (F1H2O)، عقب ختام منافسات جائزة قيرغيزستان الكبرى، الجولة الثانية من البطولة، التي اختتمت أمس، على بحيرة إيسيك كول، بعدما توج زورق «فيكتوري 1» بلقب الجولة، وذلك بعد فوز فريق الشارقة بلقب الجولة الافتتاحية وجائزة سردينيا الكبرى، التي أقيمت في مدينة كالياري الإيطالية في يونيو الماضي.وعزز سائقو الزوارق الإماراتية حضورهم في صدارة ترتيب السائقين، محتلين 7 مراكز ضمن قائمة العشرة الأوائل في البطولة، حيث واصل الأميركي شون تورينتي، سائق فريق الفيكتوري، تصدره للترتيب العام برصيد 40 نقطة، فيما جاء السويدي ستيفان أراند، سائق فريق الشارقة، في المركز الثاني برصيد 36 نقطة. واحتل البولندي بارتيك مارشاليك، سائق فريق ستروموي ريسينج، المركز الثالث برصيد 32 نقطة، تلاه السويدي جوناس أندرسون، سائق فريق أبوظبي، في المركز الرابع برصيد 31 نقطة. وتقاسم المركز الخامس كل من البريطاني جرانت تراسك، سائق فريق الشارقة، والسويدي إريك ستارك، سائق فريق أبوظبي، برصيد 30 نقطة لكل منهما، فيما جاءت النرويجية ماريت ستروموي، سائقة فريق ستروموي ريسينج، في المركز السابع برصيد 21 نقطة. وحلّ السويدي أليك ويكستروم، سائق فريق الفيكتوري، في المركز الثامن برصيد 20 نقطة، يليه البريطاني بن جيلف، سائق فريق راسينج، في المركز التاسع برصيد 19 نقطة، بينما تقاسم المركز العاشر كل من البريطاني رستي وايت، سائق فريق الشارقة والإيطالي ألبرتو كومباراتو، سائق فريق كومباراتو ريسينج، برصيد 17 نقطة لكل منهما. وعلى صعيد الترتيب العام للفرق احتلت زوارق الإمارات الثلاث المراكز الأولى في البطولة حتى الآن، حيث حلّ فريق أبوظبي أولاً برصيد 61 نقطة، والفيكتوري ثانياً برصيد 60 نقطة، والشارقة ثالثاً بـ53 نقطة.

الفورمولا-1
الفيكتوري
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