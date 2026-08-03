أبوظبي للمواي تاي يتوج بلقب «الإمارات للكيك بوكسينج للشباب»



أبوظبي (وام)

توج نادي أبوظبي للمواي تاي، بلقب بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب، التي اختتمت منافساتها أمس، في «مبادلة دوم» بنادي الجزيرة في أبوظبي، بعد ثلاثة أيام من المنافسات التي نظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، بمشاركة من 51 نادياً وأكاديمية.

وحصد نادي أبوظبي للمواي تاي المركز الأول في الترتيب العام للأندية برصيد 12 ميدالية ذهبية، وفضيتين، و4 ميداليات برونزية، بإجمالي 18 ميدالية، فيما جاء نادي الخليج الرياضي الدولي في المركز الثاني برصيد 10 ذهبيات، و11 فضية، و7 برونزيات بإجمالي 28 ميدالية، وحلت أكاديمية «إيه جيه ستارز» في المركز الثالث برصيد 9 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات، بإجمالي 15 ميدالية.

وشهدت البطولة منافسات قوية في 96 فئة وزنية، توزعت على أربعة أساليب مختلفة من رياضة الكيك بوكسينج، شملت «البوينت فايت» و«الكيك لايت» على البساط (التاتامي)، إلى جانب «اللو كيك» و«كي وان» داخل الحلبة، ما عكس اتساع قاعدة الممارسة وتطور المستوى الفني للمشاركين.

وأكد عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن البطولة جسدت النمو المتسارع الذي تشهده رياضة الكيك بوكسينج في الدولة، من خلال حجم المشاركة الكبير وتنوع الأساليب التنافسية، بما يعكس جهود الاتحاد في دعم الأندية والأكاديميات، واكتشاف المواهب الشابة، وصقل قدراتها الفنية والبدنية.

وقال إن الاتحاد يحرص على استثمار العطلة الصيفية في تنظيم بطولات رسمية تسهم في توسيع قاعدة الممارسين، وإعداد لاعبي المنتخبات الوطنية للاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة، مشيداً بالمستوى الفني الذي قدمه المشاركون وروح التنافس التي ميزت البطولة.

وهنأ النيادي الأندية واللاعبين الفائزين، مثمناً جهود الشركاء والداعمين في إنجاح الحدث، كما أشاد بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من أصحاب الهمم، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، مؤكداً أن هذه المشاركة تعكس التزام الاتحاد بترسيخ قيم الشمول والتنوع، وتعزيز الشراكات الهادفة إلى توسيع فرص المشاركة الرياضية لجميع الفئات.

وشهد اليوم الختامي للبطولة تتويج الفائزين بحضور علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وكارلوس رامجانالي رئيس منظمة «الواكو برو» وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، إلى جانب عمرو بدوي مدير إدارة البرامج الرياضية في الأولمبياد الخاص الإماراتي.