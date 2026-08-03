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الرياضة

بوجاتشار يعود إلى «فولتا إسبانيا للدراجات» لعيون إنجاز تاريخي

بوجاتشار يعود إلى «فولتا إسبانيا للدراجات» لعيون إنجاز تاريخي
3 أغسطس 2026 18:15

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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أعلن فريق الإمارات-إكس آر جي تشكيلته الرسمية للمشاركة في النسخة الـ81 من «فولتا إسبانيا للدراجات»، بقيادة السلوفيني تادي بوجاتشار، الذي يعود إلى السباق للمرة الأولى منذ عام 2019، بعد أيام من تتويجه بلقبه الخامس في «طواف فرنسا». ويقود بوجاتشار فريقاً متوازناً يضم البرتغالي جواو ألميدا، والأسترالي جاي فاين، والفرنسي بافيل سيفاكوف، والإسباني الشاب بابلو توريس، والأميركي كيفن فيرمايرك، والسلوفيني دومين نوفاك، والبرتغالي إيفو أوليفيرا، بإشراف المديرين الرياضيين ماركو ماركاتو، ومانويل موري، وتوماس جيل. ويمثل السباق الإسباني عودة بوجاتشار إلى ثالثة السباقات الكبرى للمرة الأولى منذ مشاركته الأولى في عام 2019، عندما خطف الأنظار بفوزه بثلاث مراحل، وإحرازه القميص الأبيض لأفضل دراج شاب، وإنهاء السباق في المركز الثالث بالترتيب العام. وقال بوجاتشار: «يسعدني أن أعلن عودتي إلى سباق فويلتا إسبانيا. كانت أول مشاركة لي في سباقات الجولة الكبرى عام 2019، وكانت تجربة رائعة، أحب إسبانيا وأستمتع دائماً بالسباقات فيها، وأعتقد أن الوقت قد حان للعودة». وأضاف: «لدي حافز كبير لإنهاء الموسم بأفضل صورة، وسيكون سباق فويلتا هدفاً رئيسياً بالنسبة لي، نملك فريقاً قوياً، وآمل أن نحقق نتائج مميزة». ويخوض فريق الإمارات السباق بطموحات كبيرة بعد النجاح اللافت في «طواف فرنسا»، حيث توج بوجاتشار بالقميص الأصفر للمرة الخامسة في مسيرته، فيما صعد المكسيكي إسحاق ديل تورو إلى منصة التتويج في المركز الثالث، وأحرز القميص الأبيض لأفضل دراج شاب. ويمنح وجود جواو ألميدا الفريق ورقة قوية للمنافسة على الترتيب العام، إلى جانب بوجاتشار، بينما يشكل فاين وسيفاكوف دعماً مهماً في المراحل الجبلية، ويخوض الإسباني بابلو توريس أول مشاركة له في أحد سباقات «الجراند تور»، بعد موسم مميز، فيما يكمل فيرمايرك ونوفاك وأوليفيرا تشكيلة تتميز بالتوازن على مختلف أنواع التضاريس. وتنطلق النسخة الـ81 من «فولتا إسبانيا» في 22 أغسطس الجاري بسباق فردي ضد الساعة في موناكو، قبل أن تعبر فرنسا وأندورا وصولاً إلى إسبانيا، على مسار يمتد لنحو 3300 كيلومتر، ويتضمن سبع نهايات جبلية وسباقين فرديين ضد الساعة، قبل الختام في غرناطة. وفي حال نجح بوجاتشار في الجمع بين لقبي «طواف فرنسا» و«فولتا إسبانيا» هذا العام، فسيصبح رابع دراج في التاريخ يحقق هذا الإنجاز خلال موسم واحد، بعد الفرنسيين جاك أنكيتيل وبرنار هينو، والبريطاني كريس فروم.

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