الإمارات تطارد الذهب في ختام «عربية الشطرنج»



القاهرة (الاتحاد)

تدخل بعثة الإمارات الجولة التاسعة والأخيرة من منافسات البطولة العربية للشطرنج للشباب والناشئين، المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، بمعنويات مرتفعة، بعدما حصدت 9 ميداليات ملونة في منافسات الشطرنج الخاطف بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات، لتحتل المركز الثاني في جدول الترتيب العام، مع احتفاظ عدد من لاعبي ولاعبات المنتخب بفرص قوية للمنافسة على الألقاب في منافسات الشطرنج الكلاسيكي.

ويبرز عبدالرحمن الطاهر في منافسات تحت 20 سنة للشباب، بعدما يحتل المركز الثاني برصيد 5.5 نقطة، بفارق نصف نقطة فقط عن المتصدر الأردني أنس خويرة، ليبقى أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. وفي منافسات تحت 18 سنة للإناث، تتقاسم عنود عيسى الصدارة مع التونسية نادين رجيب برصيد 5.5 نقطة لكل منهما، فيما تحتل موزة ناصر الشامسي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، لتدخل اللاعبتان الجولة الأخيرة بفرص قوية لحصد الذهب.

كما تتقاسم عهود عيسى صدارة منافسات تحت 16 سنة للإناث مع المصرية ذكاء محمد واللبنانية نادية فواز، في واحدة من أكثر الفئات تقارباً وإثارة، لتبقى حظوظها قائمة بقوة في المنافسة على اللقب.

وفي منافسات تحت 14 سنة للإناث، تحتل ميرة صقر المري المركز الثالث برصيد 5 نقاط، فيما يدخل راشد حسين الحمادي الجولة الأخيرة في المركز الرابع لفئة تحت 14 سنة للأولاد برصيد 4.5 نقطة، وبفارق نصف نقطة فقط عن المركز الثالث، بينما يأتي صقر خميس ثالثاً في فئة تحت 12 سنة المفتوحة برصيد 5 نقاط، ليبقى ضمن دائرة المنافسة على منصة التتويج.

وتتواصل المنافسة أيضاً في فئة تحت 8 سنوات للإناث، حيث تحتل نور راشد المركز الثاني برصيد 4 نقاط، تليها الريم عيسى في المركز الثالث برصيد 3.5 نقطة، علماً بأن منافسات هذه الفئة تقام بنظام سبع جولات، وتستكمل بعد ختام بقية الفئات.

وتشارك الإمارات في البطولة ببعثة تضم 58 لاعباً ولاعبة يمثلون المنتخب الوطني وأندية الدولة، وسط مشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 18 دولة، في واحدة من أكبر البطولات العربية للفئات السنية، مع تطلع «الأبيض» إلى تعزيز رصيده من الميداليات في اليوم الختامي.

