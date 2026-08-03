تجديد عقد بوتشيتينو مع أميركا حتى مونديال 2030



نيويورك (رويترز)

وافق ماوريسيو بوتشيتينو على ​تجديد عقده مدربا للمنتخب الأمريكي للرجال حتى كأس العالم لكرة القدم ⁠2030 بعد أن قاد فريقه ​إلى دور 16 ​في نسخة ‌هذا العام من ⁠البطولة.وتولى ​الأرجنتيني البالغ من العمر 54 عاما، والذي يفضل أسلوب كرة القدم الهجومي المعتمد ‌على الضغط العالي، تدريب ‌المنتخب الأمريكي في عام 2024 بعد انفصاله عن تشيلسي، ​بعقد حتى كأس العالم 2026. وقال الرئيس التنفيذي والأمين العام للاتحاد الأمريكي للعبة جيه.تي باتسون في بيان صحفي "يؤمن ‌ماوريسيو وفريقه بمستقبل ​كرة القدم في الولايات المتحدة، ومشروعنا الجديد يسمح لنا بالبناء على التقدم الذي حققه ​المنتخب ‌الأمريكي ⁠لكرة ‌القدم وزخم ‌كرة القدم في أمريكا". وتحت قيادة بوتشيتينو، تصدرت ⁠الولايات المتحدة مجموعتها في ​كأس العالم متقدمة على أستراليا وباراجواي وتركيا، برصيد ست نقاط وهي الحصيلة الأكبر التي يحققها المنتخب في تاريخ ​مشاركاته في البطولة.