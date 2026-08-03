نيوكاسل يرفض عرض أرسنال الأول لضم برونو جيماريش



لندن (د ب أ)

علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن نادي نيوكاسل الإنجليزي رفض عرضاً أولياً من نظيره أرسنال لضم قائد الفريق، البرازيلي برونو جيماريش.ووصلت التكهنات حول انضمام اللاعب البرازيلي الدولي إلى أرسنال ذروتها.

وفتح بطل الدوري الإنجليزي قنوات اتصال مباشرة مع نيوكاسل الذي لايزال بدون مدرب حتى الآن بعد استقالة المدرب إيدي هاو. ومن المعروف أن هناك تبايناً في وجهات النظر بين الطرفين حول القيمة المالية للاعب الذي سجل 31 هدفاً في 195 مباراة مع نيوكاسل منذ انضمامه إليه في يناير 2022 قادماً من ليون الفرنسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

ورغم ذلك فأن العرض الأول الذي تم رفضه لن يثني أرسنال عن مطلبه، خاصة مع رغبة اللاعب في الرحيل من «سانت جيمس بارك» إلى ملعب «الإمارات» هذا الصيف. وبعدما باع النادي لاعبه أنتوني جوردون إلى برشلونة الإسباني وساندرو تونالي إلى توتنهام، يبدو نيوكاسل مترددا في خسارة نجم آخر ورحيله عن الفريق.