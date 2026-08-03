الإثنين 3 أغسطس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشيلسي يضم المخضرم هندرسون

تشيلسي يضم المخضرم هندرسون
3 أغسطس 2026 20:10


لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
تشيلسي يضم المخضرم ويلبيك
حرمان من التسجيل وغرامة مالية على تشيلسي

أعلن تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، التعاقد مع لاعب ​الوسط المخضرم جوردان هندرسون لمدة عامين عقب رحيله عن برنتفورد. وانضم هندرسون (36 عاماً) إلى تشيلسي في صفقة انتقال مجانية ⁠بعد أن خاض 34 مباراة مع برنتفورد الموسم ​الماضي، وكان جزءاً من تشكيلة إنجلترا في ​كأس ‌العالم. وقال هندرسون في بيان: «نظراً لحجم ⁠النادي، والمدرب ​الذي أكن له إعجاباً كبيراً، وجودة اللاعبين، كانت هذه فرصة هائلة لم أستطع رفضها. كما تأثرت كثيراً برغبة الملاك الشديدة في أن يتألق ‌تشيلسي ويسير في الاتجاه الصحيح». وترقى هندرسون في أكاديمية ‌سندرلاند قبل أن ينضم في 2011 إلى ليفربول، حيث قضى 12 موسماً في أنفيلد، خاض خلالها ​492 مباراة في جميع المسابقات وكان قائد الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020. ورحل عن ليفربول في 2023 لينضم إلى الاتفاق السعودي، لكنه رحل بعد ستة أشهر لينضم ‌إلى أياكس أمستردام الهولندي ​قبل أن ينتقل إلى برنتفورد العام الماضي.

تشيلسي
هندرسون
آخر الأخبار
فيران توريس يثير التساؤلات حول مستقبله مع البارسا
الرياضة
فيران توريس يثير التساؤلات حول مستقبله مع البارسا
اليوم 20:54
آثار هجوم على قرية في نيجيريا
الأخبار العالمية
مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص في نيجيريا
اليوم 20:43
فرق الإطفاء تكافح حريق غابات في اليونان
الأخبار العالمية
اليونان: فرق الإطفاء تكافح حريق غابات لليوم الرابع
اليوم 20:34
شعار الهيئة الوطنية للإعلام
علوم الدار
الهيئة الوطنية للإعلام تتخذ إجراءات ضد شخصين خالفا معايير المحتوى الإعلامي
اليوم 20:26
تشيلسي يضم المخضرم هندرسون
الرياضة
تشيلسي يضم المخضرم هندرسون
اليوم 20:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©