تشيلسي يضم المخضرم هندرسون



لندن (رويترز)

أعلن تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، التعاقد مع لاعب ​الوسط المخضرم جوردان هندرسون لمدة عامين عقب رحيله عن برنتفورد. وانضم هندرسون (36 عاماً) إلى تشيلسي في صفقة انتقال مجانية ⁠بعد أن خاض 34 مباراة مع برنتفورد الموسم ​الماضي، وكان جزءاً من تشكيلة إنجلترا في ​كأس ‌العالم. وقال هندرسون في بيان: «نظراً لحجم ⁠النادي، والمدرب ​الذي أكن له إعجاباً كبيراً، وجودة اللاعبين، كانت هذه فرصة هائلة لم أستطع رفضها. كما تأثرت كثيراً برغبة الملاك الشديدة في أن يتألق ‌تشيلسي ويسير في الاتجاه الصحيح». وترقى هندرسون في أكاديمية ‌سندرلاند قبل أن ينضم في 2011 إلى ليفربول، حيث قضى 12 موسماً في أنفيلد، خاض خلالها ​492 مباراة في جميع المسابقات وكان قائد الفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020. ورحل عن ليفربول في 2023 لينضم إلى الاتفاق السعودي، لكنه رحل بعد ستة أشهر لينضم ‌إلى أياكس أمستردام الهولندي ​قبل أن ينتقل إلى برنتفورد العام الماضي.