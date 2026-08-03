فيران توريس يثير التساؤلات حول مستقبله مع البارسا



مدريد (د ب أ)

أثار فيران توريس، مهاجم برشلونة الإسباني، الجدل بخصوص إمكانية رحيله عن ناديه الحالي، وذلك في الوقت الذي أبدى فيه باريس سان جيرمان الفرنسي رغبته في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت تداول أنباء عن رغبة باريس سان جيرمان في ضم توريس، صاحب هدف فوز إسبانيا بكأس العالم 2026 في مرمى الأرجنتين، خلال فترة الانتقالات الصيفية، فيما لم يمانع اللاعب نفسه، حسب التقارير، الرحيل عن برشلونة الذي خاض معه خمسة مواسم حتى الآن.

وقال مهاجم برشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لدي عقد مع برشلونة لكن في كرة القدم، لا يمكنك معرة ما سيحدث"، وأضاف: "أنتظر اتخاذ القرار السليم، لا أعلم شيئا عن الأمر حتى الآن". وتأتي تصريحات توريس في الوقت الذي تتزايد فيه التكهنات حول تصدر باريس سان جيرمان ومدربه الإسباني لويس إنريكي، قائمة المهتمين بضم اللاعب.