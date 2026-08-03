5 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة العالم للريشة الطائرة

دبي (وام/)

أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة مشاركة خمسة لاعبين ولاعبات في بطولة العالم 2026، المقررة في الهند خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس الجاري وهم براكريتي بهارات، وداي أيابان، وديرين أيابان، وتابيا خان، وميشا عمر خان. وأكدت نورة الجسمي، رئيسة الاتحاد أن اختيار هؤلاء اللاعبين واللاعبات للمشاركة في بطولة العالم يأتي بعد النجاحات المتتالية التي حققوها خلال الفترة الماضية في مختلف المنافسات المحلية والقارية، معربة عن التطلع لتقديم أفضل تمثيل للرياضة الإماراتية في هذا المحفل العالمي. وأوضحت أن الاتحاد وفر جميع الإمكانات اللازمة، من خلال رؤية استراتيجية واضحة وبرنامج إعداد طويل المدى، بما يسهم في تحقيقهم نتائج إيجابية وتعزيز حضور الريشة الطائرة الإماراتية في البطولات الدولية.