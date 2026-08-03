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الرياضة

4 ميداليات حصاد «القوس والسهم» في كأس التحدي الآسيوي

4 ميداليات حصاد «القوس والسهم» في كأس التحدي الآسيوي
3 أغسطس 2026 23:15


دكا (وام)

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أحرز منتخبنا الوطني للقوس والسهم تحت 18 عاماً، 4 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين في كأس تحدي رئيس الاتحاد الآسيوي الدولية، التي أقيمت بدكا عاصمة بنجلاديش خلال الفترة من 28 يوليو الماضي إلى 2 أغسطس الجاري. وحققت اللاعبة سامية أودينيفا ذهبية القوس المحدب، ومنى الشرع فضية الفرق مختلط، وسامية أودينيفا ويونج لي برونزية الفرق مختلط، بعد منافسات قوية في جميع مراحل البطولة بين المشاركين والمشاركات. وأكد حميد سبت الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أن المشاركة ضمن برنامج الإعداد للاعبي ولاعبات المنتخب قبل خوض منافسات النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا 2026، بالفجيرة من 15 إلى 22 أكتوبر المقبل، في منافسات القوسين المركب والمحدب لفئات الرجال والسيدات وفئات تحت 21 و18 عاماً.

اتحاد القوس والسهم
الإمارات
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