ميلانو تودع فرانكو باريزي غدا في حضور نجوم العالم

روما (د ب أ)

تستعد مدينة ميلانو صباح الثلاثاء لتشييع أسطورة كرة القدم الإيطالية ونادي ميلان فرانكو باريزي، في جنازة تقام بكنيسة سانت أمبروجيو، بحضور عدد كبير من نجوم اللعبة الحاليين والسابقين ومسؤولي الأندية والاتحاد الإيطالي.وسيحضر الجنازة عدد من زملاء باريزي السابقين، يتقدمهم الهولندي ماركو فان باستن، والمونتينيجري ديان سافيتشيفيتش إلى جانب باولو مالديني وديميتريو ألبرتيني وروبرتو دونادوني وماورو تاسوتي ودانييلي ماسارو وأليساندرو كوستاكورتا وآخرين، بحسب الموقع الرسمي لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت". وسيمثل ميلان في مراسم التشييع مالك النادي جيري كاردينالي ورئيسه باولو سكاروني وعدد من المسؤولين، إضافة إلى اللاعبين كريستيان بوليسيتش وسانتياجو خيمينيز، اللذين بقيا في إيطاليا لمواصلة التعافي من الإصابة، فيما سيغيب الفريق الأول لوجوده في جولة تحضيرية بأستراليا. كما ينتظر حضور ممثلين عن إنتر ميلان والاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورابطة الدوري، إلى جانب وفود من أندية إيطالية وأوروبية، بينها ريال مدريد وبرشلونة، بينما أعلنت مدينة ميلانو يوم الجنازة يوم حداد رسمي، مع تنكيس الأعلام على المباني. وسيكرم ميلان قائده التاريخي أيضاً خلال مواجهة الديربي أمام إنتر في بيرث الأسترالية، حيث سيرتدي اللاعبون شارات سوداء، ويقف الفريقان دقيقة صمت، مع عرض صور ورسائل تكريم لباريزي على شاشات الملعب.