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الرياضة

«الطائرة» يفتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد

«الطائرة» يفتح باب قيد اللاعبين للموسم الجديد
4 أغسطس 2026 09:44

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة فتح باب ترشيح اللاعبين، واستلام كشوف القيد للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، اعتباراً من أمس، وحتى الجمعة 21 أغسطس الجاري، في إطار استعداداته لانطلاق مسابقات الموسم الجديد 2026- 2027.
وأوضح الاتحاد أن استقبال طلبات ترشيح اللاعبين وإعادة القيد سيتم حصرياً عبر النظام الإلكتروني لتسجيل اللاعبين، داعياً جميع الأندية إلى الالتزام بالفترة الزمنية المحددة، واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة لضمان اعتماد كشوف القيد دون تأخير.
وأكد الاتحاد أنه لن يتم قبول أو اعتماد أي كشف قيد، ما لم يستوفِ الحدَّ الأدنى لعدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم في كل فئة، وفقاً للوائح المنظمة للموسم الرياضي 2026-2027.
ويأتي فتح باب القيد ضمن خطة الاتحاد لاستكمال التحضيرات الإدارية والفنية للموسم الجديد، بما يضمن جاهزية الأندية قبل انطلاق المنافسات، وسير إجراءات التسجيل وفق جدول زمني واضح ومنظّم.
وكان مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، قد اعتمد مؤخراً مُخرجات ورشة العمل التنسيقية التي عقدها مع ممثلي الأندية، والخاصة بمشروعي تنظيم مشاركة اللاعب المحلي وتوثيق العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين.
وتضمنت أبرز المخرجات اعتماد مشروع مشاركة اللاعب المحلي دون قيود بين فئاته، اعتباراً من الموسم الرياضي 2026-2027، إلى جانب إقرار الإطار التنظيمي لتوثيق العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين، مع اعتبار الموسم الجديد فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، على أن يبدأ التطبيق الكامل للنظام اعتباراً من موسم 2027-2028.
ويُنتظر أن تسهم هذه الإجراءات في توسيع قاعدة المشاركة، وتوحيد آليّات تسجيل اللاعبين، وتعزيز الاستقرار التنظيمي، بما يواكب خطة الاتحاد لتطوير مسابقاته والارتقاء بمنظومة الكرة الطائرة الإماراتية.

اتحاد الطائرة
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