«سورينجيل» تطارد «ديك بول» و«إنر سيتي» إلى «ميدل بارك»

عصام السيد (أبوظبي)

يعتزم المدرب شارلي أبلبي رفع مستوى المُهرة «سورينجيل» لجودلفين في مشاركتها القادمة، بعد أن وضع سباق ديك بول فيليز ستيكس، الذي تنظّمه شركة التسويق الإيرلندية للخيول الأصيلة، في سالزبوري كهدف محتمل.

وقدّمت ابنة «ووتون باسيت» أداءً مشجّعاً في أول ظهور لها في نيوماركت، حيث حققت تقدماً ملحوظاً في المراحل الأخيرة لتنهي السباق في المركز الرابع خلف زميلتها في الإسطبل، «أكتينج ليدي».

وبفضل تلك التجربة، حققت المهرة المملوكة لجودلفين فوزاً ساحقاً في سباق المبتدئات لمسافة ستة فورلونج في أسكوت، متفوّقةً بفارق ثلاثة أطوال تحت قيادة بيلي لوجنان.

وقال أبلبي: «كنتُ سعيداً جداً بأداء «سورينجيل» في أسكوت، حيث قدّمت أداءً واعداً في سباق نيوماركت في أول مشاركة لها، وكان من الجيد رؤيتها تؤكد ذلك. لقد خاضت سباقين بفارق زمني قصير، لذا سنمنحها على الأرجح فترة راحة قصيرة الآن، ونتطلع إلى مشاركتها في سباق ديك بول في سالزبوري في سبتمبر».

ويأتي هذا في وقت أبدى أبلبي استعداده للتحلي بالصبر مع الحصان الواعد «إنر سيتي بلوز»، الذي قد يُشارك في سباق تاترسالز ميدل بارك ستيكس في نيوماركت الشهر المقبل.

وقد تألق الحصان، في مشاركتيه حتى الآن، بعد ظهوره الأول المميز في سباق مملكة البحرين جولاي ستيكس في نيوماركت للفئة الثانية، وهو أداء تعزّز بعد أن تفوّق على «أداي أوف سكارليت» بفارق 1,25 طول.

ويشارك ابن «بلو بوينت» في سباقات قادمة، منها سباق كينلاند فينيكس ستيكس للفئة الأولى في كورا، وسباق جيمكراك ستيكس في يورك، وسباق بري مورني في دوفيل.

ومع ذلك، يبدو أن الأولوية هي تجهيز المُهر ليكون في أوج عطائه يوم 26 سبتمبر، حيث قد يُكلَّف بمهمة منح أبلبي الفوز الثالث على التوالي في سباق رولي مايل، وهو سباق من الفئة الأولى مخصّص للخيول الصغيرة في فصل الخريف.

وعن ذلك قال أبلبي: «أعتقد أنه يمرُّ بمرحلة نمو حالياً، ويبدو بحالة جيدة، لكنني أؤمن تماماً بأنه حصان يحتاج إلى تدريبات مكثّفة، وقد حقق فوزين متتاليين، وأضع في اعتباري حملة الخريف. يمكننا البدء من سباق ميدل بارك، لذا سواء ذهبنا (إلى إيرلندا) أم لا، فسأتردد في ذلك، ويمكننا النظر في سباق بري مورني كخيار محتمل، لكنني لن أضغط عليه للمشاركة في أي سباق في المستقبل القريب لأنه يبدو أنه في طور النمو».