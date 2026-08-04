«الآسيوي» يرشّح الجزيرة لمسيرة مميزة في «دوري النخبة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

سلّط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على المشاركة المرتقبة للجزيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، مؤكداً أن «فخر أبوظبي» يتطلع إلى تحقيق مسيرة مميزة تتجاوز أفضل إنجازاته السابقة في البطولة، وذلك قبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام الاتحاد السعودي في الدور التمهيدي، الثلاثاء 11 أغسطس، على استاد محمد بن زايد.

وتزامن تقرير الاتحاد الآسيوي مع دخول الجزيرة المرحلة الأخيرة من تحضيراته للموسم الجديد، حيث يخوض، مساء الثلاثاء، تجربة ودّية محلية على ملعبه في أبوظبي، ستكون الأخيرة قبل افتتاح مشواره الرسمي في البطولة القارية.

وكان «فخر أبوظبي» عاد مؤخراً من معسكره الإعدادي في هولندا، الذي استمر 27 يوماً تحت قيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، وخاض خلاله ست مباريات ودّية، اختتمها بفوز عريض على أكاديمية ووتر الهولندية 7-0، بعدما حقق أيضاً الفوز على زفوله الهولندي وفيتيس، وتعادل مع شارلروا البلجيكي وسينت ترويدن، وخسر أمام ستيوا بوخارست الروماني.

وأشار تقرير الاتحاد الآسيوي إلى أن الجزيرة يتطلع إلى تجاوز محطة دور الـ16، التي تُمثل أفضل إنجازاته في دوري أبطال آسيا، بعدما بلغها ثلاث مرات في أعوام 2012 و2014 و2018.

وأوضح التقرير أن الجزيرة تصدّر مجموعته في نسخة 2012 برصيد 16 نقطة قبل خروجه أمام الاستقلال الإيراني، فيما بلغ الدور ذاته في 2014 بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته، قبل أن يودّع البطولة على يد العين، وكرّر إنجازه في نسخة 2018 عندما تجاوز دور المجموعات، قبل أن يخرج أمام بيرسيبوليس الإيراني.

وأضاف التقرير أن الجزيرة يخوض النُّسخة الحالية بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بدوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً امتلاكه تاريخاً حافلاً على الساحة المحلية بإحراز لقب الدوري ثلاث مرات وكأس صاحب السمو رئيس الدولة ثلاث مرات، إلى جانب حضوره الدائم بين الفرق المنافسة على الألقاب.

وأشاد الاتحاد الآسيوي بالمدرب الروماني كوزمين أولاريو، مشيراً إلى خبرته الكبيرة في الكرة الإماراتية، بعدما حقق العديد من الإنجازات مع العين وشباب الأهلي والشارقة، إلى جانب قيادته للمنتخب الوطني، كما لفت إلى أن الجزيرة يعوّل على مجموعة من العناصر المميّزة، أبرزها الظهير الدولي روبين كانيدو، والجناح الأنجولي فيليسيو ميلسون، ضمن مشروع الفريق للموسم الجديد.

وفي المقابل، يواصل الاتحاد السعودي منافس الجزيرة استعداداته للمواجهة المرتقبة، بعدما أنهى معسكره في إسبانيا بالتعادل مع ملقة 2-2، وعزّز صفوفه بالتعاقد مع الظهير الأيسر فارس عابدي، وسط تقارير تشير إلى اقترابه من ضم لاعب الوسط السنغالي ديون لوبي، قادماً من ألميريا الإسباني.