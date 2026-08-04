«الأبطال» يؤجل رحيل إنجلز وجونستون عن «سلتيك»

لندن(د ب أ)

يأمل مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سلتيك الإسكتلندي، أن يتمكن ناديه من الاحتفاظ بكل من آرني إنجلز وأليستر جونستون لمباراتي الفريق ضد لاسك لينز النمساوي، بالدور المؤهل لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى فريق وستهام يونايتد الإنجليزي جاهداً لضم لاعب الوسط إنجلز "22 عاماً"، بينما يستهدف إيفرتون الإنجليزي الظهير الكندي جونستون "27 عاماً".

ويخوض سلتيك مباراة الذهاب على ملعبه في 19 أغسطس الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في الأسبوع التالي على ملعب الفريق النمساوي.

وشارك كل من إنجلز وجونستون كأساسيين في فوز سلتيك 1 / صفر على دندي، والذي منح الفريق بداية موفقة في حملة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الإسكتلندي الممتاز، الذي أحرزه في الموسم الماضي.

وقال مدرب سلتيك: "من الناحية المثالية، سيكون ذلك رائعاً، بل ممتازاً. لا نعلم ما إذا كان الناديان الآخران سيسعيان لضمهما، في حال حدوث ذلك".

أضاف أونيل في تصريحاته التي نقلتها شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية "أنا متأكد تماماً أن أي نادٍ يبدأ مسيرته في دوريه سيرغب في ضم لاعبيه في أسرع وقت ممكن".

واستدرك قائلاً: "لكن من الناحية المثالية، سيكون ذلك (الإبقاء على الثنائي حتى لقاء لاسك لينز) رائعاً بالنسبة لنا. أعتقد أن هذا أحد الأمور التي سننظر فيها بالتأكيد".

وتابع "بصراحة، لا أستطيع الجزم بذلك، إذ يجب مراعاة آراء اللاعبين وربما الأندية الأخرى، لكن بشكل عام، من وجهة نظري الشخصية، سيكون ذلك رائعاً جداً".

وكشف أونيل "أبلغني أليستير وآرني أنهما يرغبان في المشاركة أمام لاسك لينز إذا لم تتطور الأمور. وأعتقد أنهما قدما أداءً جيداً".

وأوضح "يتمتع أليستير بعقلية قوية للغاية على أي حال، لكن من الطبيعي أن تشعر بالقلق حيال التكهنات المتعلقة بالانتقالات وكيفية التعامل مع المباراة نفسياً وبدنياً".

واختتم أونيل تصريحاته، حيث قال "لكنني أعتقد أنهما ظهرا بشكل جيد حقاً. لا يمكنني إطلاعكم على أي تطورات منذ ذلك اليوم لأنني لا أعرف أي شيء".