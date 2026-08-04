الدوري الأميركي يدشّن حقبة «المفوض بيرج»

واشنطن (أ ب)

أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، أن لاري بيرج، المالك الشريك لنادي لوس أنجلوس إف سي، سيتولى منصب مفوض الدوري «الرئيس التنفيذي الأعلى والمدير المسؤول عن إدارة وتسيير شؤون الدوري بأكمله».

ومع بداية العام الجديد، سيحل بيرج محل دون جاربر، الذي شغل منصب مفوض الدوري منذ عام 1999.

وسيتم تقديم بيرج «60 عاماً» رسمياً اليوم الثلاثاء في مقر رابطة الدوري بمدينة نيويورك، وذلك بعد تخليه عن حصته في ملكية نادي لوس أنجلوس إف سي.

وقال بيرج في بيان: «يشرفني أن أقود الدوري الأميركي لكرة القدم في مرحلته المقبلة. وبفضل رؤية والتزام عدد كبير من الأشخاص، حقق الدوري نجاحاً هائلاً، لكنني أؤمن بأن أعظم الفرص لا تزال أمامنا».

وأضاف: «لدينا فرصة استثنائية لتعزيز مستوى المنافسة، وتطوير المزيد من اللاعبين العالميين، وتعميق علاقتنا بالجماهير، ومواصلة ترسيخ مكانة الدوري الأميركي لكرة القدم على الساحة العالمية».

وتابع: «مع ملاك الأندية، والأندية، واللاعبين، والشركاء، والجماهير، وموظفي الرابطة، لا يمكنني أن أكون أكثر حماساً لما ينتظرنا في المرحلة المقبلة».

وسيستمر جاربر في منصبه كمفوض للدوري حتى نهاية موسم 2026، قبل أن يتولى منصب رئيس مجلس إدارة الرابطة.

وشهد الدوري الأميركي نمواً كبيراً خلال فترة رئاسة جاربر، ويأمل في استثمار الزخم الذي وفرته استضافة كأس العالم 2026.