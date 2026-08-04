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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحافظ على القميص الأبيض في «فرنسا للسيدات»

«الإمارات للدراجات» يحافظ على القميص الأبيض في «فرنسا للسيدات»
4 أغسطس 2026 12:02

جنيف (وام)

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حافظت الإسبانية بولا بلاسي، لاعبة فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات، على القميص الأبيض المخصّص لأفضل متسابقة شابة، لليوم الثالث على التوالي، عقب ختام منافسات المرحلة الثالثة من طواف فرنسا للسيدات، التي امتدت لمسافة 156.5 كيلومتر بين جنيف السويسرية وبوليني الفرنسية.
وأنهت جميع المتسابقات الرئيسيات لفريق الإمارات، المرحلة ضمن المجموعة الأمامية، في حين واصلت بلاسي تصدرها لتصنيف أفضل المتسابقات الشابات، مؤكدة ثبات مستواها في المراحل الأولى من السباق.
وفازت النرويجية سيغريد يترهوس هوغست، بطلة النرويج ودراجة فريق «أونو-إكس موبيليتي»، بالمرحلة بعد هجوم منفرد انطلق قبل 88 كيلومتراً من خط النهاية، ونجحت في الصمود أمام محاولات المطاردة لتحرز فوزها الأول في الطواف، وتنتزع القميص الأصفر لمتصدرة الترتيب العام، فيما جاءت البلجيكية لوتي كوبيكي، من فريق «إس دي ووركس - بروتايم»، في المركز الثاني.
وأعربت بلاسي عن سعادتها بالاحتفاظ بالقميص الأبيض للمرة الثالثة توالياً، وقالت: «سعيدة جداً بالاحتفاظ بالقميص الأبيض لأنه يعني لي الكثير، سيكون من المميز ارتداؤه مجدداً في سباق الفردي ضد الساعة، وسأبذل كل ما لدي لتقديم أفضل أداء ممكن ومحاولة الاحتفاظ به ليوم إضافي».

الإمارات للدراجات
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