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الرياضة

كلباء يدشن المرحلة الثالثة من الإعداد للموسم الجديد

كلباء يدشن المرحلة الثالثة من الإعداد للموسم الجديد
4 أغسطس 2026 12:45

فيصل النقبي (كلباء)
دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي كلباء المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك من خلال استئناف تدريباته على ملاعب النادي، استعداداً لانطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني بقيادة الإسباني فيكتور سانشيز، على رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.
ومن المنتظر أن يخوض كلباء مباراة ودية أخيرة خلال الأيام المقبلة، بناءً على رؤية الجهاز الفني، بهدف الوقوف على جاهزية جميع العناصر، ووضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة قبل ضربة بداية الموسم.
وكان الفريق قد أنهى مرحلتين من الإعداد، الأولى داخل الدولة، قبل أن ينتقل إلى معسكره الخارجي في النمسا، حيث خاض مباراتين وديتين، حقق الفوز في الأولى على السيلية القطري، قبل أن يخسر الثانية أمام الفيصلي السعودي، واستفاد الجهاز الفني من التجربتين في تقييم مستويات اللاعبين وتجربة عدد من الخيارات الفنية، بما يسهم في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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