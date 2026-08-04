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الرياضة

«الفيفا» ينفي مزاعم اتصال إنفانتينو بترامب

«الفيفا» ينفي مزاعم اتصال إنفانتينو بترامب
4 أغسطس 2026 13:12

زيوريخ (د ب أ)

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نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التقارير التي تفيد بأن جياني إنفانتينو، أجرى اتصالات بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأعضاء حكومته.
وكتب المركز الإعلامي في «فيفا» عبر منصة «إكس»: «لم يتصل رئيس فيفا برئيس الولايات المتحدة أو بأي عضو في إدارته خلال الأيام الأخيرة. هذا الأمر لا أساس له من الصحة»، في إشارة لما نشرته صحيفة «ذي تايمز» البريطانية.
وكانت الصحيفة البريطانية اليومية قد ذكرت أن إنفانتينو طلب، بحسب ما زعمت، مساعدة ترامب بعد فشل خططه المتعلقة بالمستثمرين وتزايد الانتقادات لطريقة إدارته.
كما أشارت صحيفة «ذي تايمز» إلى تقرير نشرته صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية واسعة الانتشار. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصدر لم تكشف عن هويته، أن إنفانتينو شعر بأنه «معزول» في مواجهة سيل التقارير الإعلامية السلبية، مضيفة: «إنه يبحث عن حلفاء مؤثرين لدعمه علناً».

جياني إنفانتينو
دونالد ترامب
الفيفا
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