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الرياضة

«معسكر مواهب الرماية» يسجّل بصمة النجاح بالتعاون مع وزارة الرياضة

«معسكر مواهب الرماية» يسجّل بصمة النجاح بالتعاون مع وزارة الرياضة
4 أغسطس 2026 14:45

الشارقة (وام)

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أعلن اتحاد الإمارات للرماية، نجاح البرامج التطبيقية والتدريبات الشاملة للمعسكر التدريبي للمواهب الواعدة في البندقية والمسدس «10 أمتار هوائي»، والمقام حالياً في صالة الرماية بنادي الشارقة الرياضي حتى 8 أغسطس الجاري.
ويشهد المعسكر مشاركة 14 لاعباً ولاعبة من مختلف إمارات الدولة، بالتعاون مع لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، التابعة لوزارة الرياضة.
وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، إن انطلاق المعسكر خطوة عملية نحو ترسيخ نهج إعداد الرياضيين وفق مسارات علمية متخصّصة، تواكب أفضل الممارسات الدولية في تطوير الأداء وصقل المهارات، ومنصة متكاملة لاكتشاف الطاقات الواعدة وتعزيز جاهزيتها التنافسية، بما يسهم في بناء قاعدة من الرماة المحترفين.
وأضاف أن المعسكر يجسّد التعاون بين اللجنة واتحاد الإمارات للرماية، لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية، المتمثلة في استدامة تطوير المواهب الوطنية وتعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة الرياضية العالمية.
بدوره أكد اتحاد الإمارات للرماية، أن المعسكر يُعد من مخرجات بطولات المواهب التي أقيمت مايو الماضي، بهدف تأهيل قاعدة وطنية من الرماة الواعدين، وتطوير مهاراتهم الفنية الأساسية، والارتقاء بمستوى الجاهزية البدنية والنفسية، وإجراء تقييم فني لتحديد مستوياتهم الحالية ووضع مسارات التطوير المستقبلية.
وأوضح أن البرنامج يتم تنفيذه وفق الخطة الزمنية المقررة، بتوفير المتطلبات الإدارية والفنية، وتجهيز ميادين التدريب والمرافق المساندة، وتنظيم حضور ومتابعة اللاعبين بشكل يومي، والتنسيق مع أولياء الأمور، وتوفير بيئة تدريبية آمنة.

وزارة الرياضة
سهيل بن بطي
اتحاد الرماية
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