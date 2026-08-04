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الرياضة

تير شتيجن إلى أياكس رسمياً على سبيل الإعارة

تير شتيجن إلى أياكس رسمياً على سبيل الإعارة
4 أغسطس 2026 13:41

برشلونة (أ ف ب)
التحق حارس المرمى الألماني لبرشلونة الإسباني مارك-أندريه تير شتيجن بأياكس على سبيل الإعارة لموسم 2026-2027، وفقاً لما أعلنه حامل لقب الدوري الهولندي لكرة القدم 36 مرة الثلاثاء.
وقال النادي الهولندي في بيان له "توصّل أياكس إلى اتفاق مع برشلونة ومارك تير شتيجن".
وغاب اللاعب البالغ 34 عاماً والذي انضمّ إلى برشلونة عام 2014 قادماً من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني، عن جزء كبير من الموسمين الماضيين بسبب معاناته من إصابات خطيرة.
ومع حجز خوان جارسيا مركز حراسة المرمى في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب الألماني هانسي فليك، أعار النادي الكتالوني تير شتيجن إلى جيرونا في يناير، لكنه تعرّض في فبراير إلى إصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال ظهوره الثاني مع فريقه الجديد، ما أدّى إلى نهاية موسمه.
ولم يُستدع الدولي الألماني إلى قائمة منتخب بلاده المشارك في كأس العالم الأخيرة في أميركا الشمالية.
ويرتبط تير شتيجن الذي أحرز لقباً في دوري أبطال أوروبا عام 2015 وسبعة في "لا ليجا" مع برشلونة، بعقد حتى يونيو 2028 مع بطل إسبانيا 29 مرة.

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