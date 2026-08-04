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الرياضة

صراع إسباني على ضم نجم المغرب

صراع إسباني على ضم نجم المغرب
4 أغسطس 2026 14:05

برشلونة (د ب أ)
يُعتبر مستقبل نجم الوسط المغربي الدولي عز الدين أوناحي من أبرز قصص سوق الانتقالات، مع تزايد عدد الأندية الساعية لضمه هذا الصيف.
وأصبح من المنتظر أن يرحل أوناحي عن فريق جيرونا بعد هبوط الفريق الكتالوني لدوري الدرجة الثانية الإسباني، وسط اهتمام العديد من الأندية الأخرى العملاقة للحصول على خدماته.
ويأتي فريق برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين، من أبرز الأندية الراغبة في التعاقد مع أوناحي، غير أن إتمام الصفقة لن يكون سهلاً على برشلونة في حال قرّرت إدارة النادي التعاقد معه.
وبحسب صحيفة (سبورت) الإسبانية، بدأ برشلونة البحث عن بديل لإصابة الهولندي فرينكي دي يونج، التي ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.
ويُعتبر أوناحي أحد الخيارات المطروحة، بعد أدائه المميز في كأس العالم وموسمه الرائع مع جيرونا.
كما لفتت خبرته في الدوري الإسباني وتعدُّد مهاراته أنظار الأندية الأخرى، وهو ما يجعل الأندية المنافسة لا تتردد في محاولة التعاقد معه، رغم سعره الذي يقارب 25 مليون يورو.
وذكر خبير الانتقالات أكرم كونور، أن ريال بيتيس الإسباني يستعد لتقديم عرض جاد للحصول على خدمات أوناحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ترى إدارة النادي الأندلسي أن اللاعب المغربي هو الخيار الأمثل لفريق متعطّش لمزيد من الإبداع في الثلث الهجومي الأخير، مشيراً إلى أنه لاعب قادر على ربط الهجمات وتشكيل خطورةٍ بالقرب من منطقة جزاء الخصم.
من جانبها، كشفت صحيفة (سبورت) الإسبانية عن منافسٍ ثالثٍ في سباق التعاقد مع أوناحي، مضيفةً أن نادي ديبورتيفو لاكورونيا يحلم بضم اللاعب، وهو ما يبدو الآن شبه مستحيل.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه بعد أن حلّ لاكورونيا مشكلة مركز الظهير الأيسر بالتعاقد مع أنجيلينو، أصبحت أولوية الفريق حالياً هي التعاقد مع قلب دفاع، ومع ذلك، لم تستبعد الإدارة الرياضية التعاقد مع خيار هجومي آخر، وعلى الورق، يناسب أوناحي هذا الدور تماماً.
كما أبدى سيلتا فيجو اهتماماً باللاعب في الأسابيع الأولى من الصيف الحالي، وهو ما ينطبق أيضاً على أياكس أمستردام الهولندي، الذي يتولى قيادته حالياً المدرب الإسباني ميشيل سانشيز، غير أن تألقه في كأس العالم عرقل أي تقدم في المفاوضات، خاصة بعدما ارتفعت قيمته السوقية بشكل كبير بعد مونديال 2026، الذي شهد تأهل المغرب لدور الثمانية.

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