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الرياضة

«المحترفين» تعلن القوائم النهائية لجوائز «الأفضل 2025-2026»

«المحترفين» تعلن القوائم النهائية لجوائز «الأفضل 2025-2026»
4 أغسطس 2026 15:15

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، القوائم المختصرة لحفل جوائز الأفضل عن الموسم الماضي 2025-2026، والمقرّرة إقامته مساء الاثنين المقبل بقصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، والذي سيتم خلاله الإعلان عن الفائزين في مختلف الفئات.
تتضمن القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب، ثُلاثي فريق العين، ماتياس بلاسيوس، كودجو لابا، وسفيان رحيمي، أما جائزة القائد لأفضل مدرب، فيتنافس عليها باولو سوزا (شباب الأهلي)، فلادمير إيفيتش (العين)، وجوران توفيجدزيتش (عجمان).
ويتسابق على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كلٌّ من خالد عيسى (العين)، زايد أحمد (الوحدة)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي).
فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد تحت 23 عاماً، كلٌّ من ثنائي العين، عبد الكريم تراوري والحسين رحيمي، ولاعب النصر عبدالله توري.
وجاءت القائمة المختصرة للاعبين المرشّحين لحصد جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، لتضمّ نيكولاس خيمينيز (الوصل)، رامي ربيعة (العين)، وسفيان رحيمي (العين).
ويتنافس على جائزة أجمل هدف كلٌّ من الحسين رحيمي (العين)، إليخاندرو روميرو (العين)، وسيرجيو بيريرا (الوصل).
وعن فئة المعايير، ضمت القائمة المختصرة لجائزة تراخيص الأندية والاحتراف، أندية الوصل والنصر والعين، فيما يتنافس على جائزة الحضور الجماهيري كلٌّ من بني ياس والعين والظفرة.
ويشهد الحفل تكريم الفائزين بجوائز فئة الإحصائيات، التي تشمل جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، والتي حسمها كودجو لابا مهاجم العين (25 هدفاً)، وجائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تُوِّج بها عبدالله توري لاعب النصر (4 أهداف)، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً، والتي فاز بها علي المعمري لاعب نادي الجزيرة (17 هدفاً)، إلى جانب الإعلان عن فريق الأحلام الذي يضم أفضل 11 لاعباً في الموسم.

 

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