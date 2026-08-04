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تجربة هيئة زايد في تمكين أصحاب الهمم أمام «وفد الجوجيتسو»

تجربة هيئة زايد في تمكين أصحاب الهمم أمام «وفد الجوجيتسو»
4 أغسطس 2026 20:28

أبوظبي (الاتحاد)
زار وفد من بطولة العالم للجوجيتسو 2026 مركز الابتكار التابع لهيئة زايد لأصحاب الهمم، للاطلاع على تجربة الهيئة الرائدة وجهودها في رعاية أصحاب الهمم وتأهيلهم وتمكينهم.
وضم الوفد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وبانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد ورؤساء البعثات المشاركة في البطولة وعدد من لاعبي المنتخب الوطني للجوجيتسو.
ورافق الوفد خلال الزيارة عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وعدد من مسؤولي الهيئة.
وشكلت الزيارة فرصة للاطلاع على منظومة الخدمات والبرامج المتخصصة، التي تقدمها الهيئة لتمكين أصحاب الهمم، والتعرف إلى أحدث مبادراتها ومشاريعها الابتكارية في مجالات التأهيل والتعليم والرعاية، ودورها في بناء بيئة أكثر شمولاً واستدامة، بما يعزز جودة حياة أصحاب الهمم ويكرس مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
كما خاض الوفد تجربة تفاعلية داخل ورش الإنتاج، واطلع على أعمال أصحاب الهمم في ورش الخياطة والطباعة والطباعة ثلاثية الأبعاد ومصنع الشوكولاتة، واستمع إلى قصص نجاح جسدت قدراتهم ومهاراتهم وإبداعاتهم.
وأشاد الوفد بالنموذج المتقدم الذي تقدمه دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم وترسيخ الدمج وتكافؤ الفرص، وما توفره من بيئة داعمة تتيح لهم إبراز إمكاناتهم وتحقيق طموحاتهم في مختلف المجالات.
وفي ختام الزيارة، قدمت للوفد هدايا تذكارية من إنتاج أصحاب الهمم، عكست إبداعاتهم وتميزهم في مختلف الورش الإنتاجية.

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