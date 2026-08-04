أضاف 13ميدالية جديدة.. «جوجيتسو الإمارات» يرفع الحصيلة في مونديال أبوظبي إلى 52 ميدالية

أبوظبي (الاتحاد)

عزز المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار، رصيده في بطولة العالم للجوجيتسو 2026، بعدما أحرز لاعبوه ولاعباته 13 ميدالية، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و8 برونزيات، خلال منافسات فئة تحت 18 عاماً التي أقيمت اليوم في مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي.

وبهذه الحصيلة، رفع المنتخب الوطني رصيده الإجمالي إلى 52 ميدالية، بعدما دخل منافسات اليوم الرابع وفي رصيده 39 ميدالية، شملت 12 ميدالية في كأس العالم لفئة تحت 14 عاماً، و13 ميدالية في بطولة العالم لفئة تحت 21 عاماً، و14 ميدالية في منافسات تحت 16 عاماً.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وبانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ومحمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وفهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة والأمين العام للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو، ومحمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وقدم لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني مستويات قوية على امتداد الأدوار التمهيدية والنهائية، وأظهروا قدرة كبيرة على التعامل مع متطلبات النزالات وتغيير مجرياتها في اللحظات الحاسمة، في انعكاس للخبرة التي اكتسبوها من خلال برامج الإعداد والمشاركات المحلية والقارية والدولية.

وتوج بالميداليات الذهبية كل من سيف البلوشي في وزن تحت 48 كجم، وسيف العامري في وزن تحت 62 كجم، وزايد الحوسني في وزن تحت 85 كجم. فيما أحرز الميداليات الفضية زينب المنصوري في وزن تحت 70 كجم، وعبدالله أنديز في وزن تحت 69 كجم. وحصل على الميداليات البرونزية كل من شما المنصوري في وزن تحت 40 كجم، وحنين الخوري في وزن تحت 57 كجم، وطيف الحمادي في وزن تحت 63 كجم، وخالد الغيثي وزن تحت 52 كجم، وحامد المسكري وزن تحت 62 كجم، وموزة آل علي في وزن تحت 48 كجم، وهزاع الكعبي وعلي النجار في وزن تحت 56 كجم.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات: «تعدّ استضافة هذه البطولة العالمية في أبوظبي إشادة وتقديراً لدور دولة الإمارات في رياضة الجوجيتسو، وخاصة في ظل القدرة الكبيرة التي أظهرناها خلال السنوات الماضية على تطوير اللاعبين والكفاءات الإماراتية التي نجحت في رفع اسم دولة الإمارات في هذه الرياضة، إلى جانب التميز في تنظيم البطولات والأداء اللافت والإنجازات التي يقدمها اللاعبون، وترسيخ هذه اللعبة كجزء من حياتنا اليومية. ويمثل كل ذلك مؤشرات لنجاح اللعبة في دولة الإمارات».

وأكد يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني قدموا في منافسات تحت 18 عاماً أداءً يعكس امتلاكهم شخصية تنافسية واضحة، وقدرتهم على تحويل ما اكتسبوه خلال مراحل التحضير إلى قرارات مؤثرة على بساط النزال.

وقال: «تضع هذه الفئة اللاعب أمام اختبار يتجاوز المهارة الفنية، إذ تتطلب سرعة في قراءة المنافس، وهدوءاً في إدارة الوقت، ومرونة في تغيير الأسلوب وفق تطورات النزال. وقد أظهر أبطالنا اليوم وعياً كبيراً بهذه التفاصيل، ونجحوا في إيجاد الحلول المناسبة أمام منافسين يمتلكون أساليب وخلفيات فنية متنوعة».

وأضاف: «نتعامل مع كل نزال في البطولة بوصفه فرصة لرصد مؤشرات دقيقة حول أداء لاعبينا، والاستفادة منها في تصميم برامج تطوير فردية تراعي احتياجات كل لاعب. كما أن تنوع الأساليب التي قادت أبطالنا إلى منصات التتويج يؤكد امتلاك المنتخب خيارات فنية متعددة، ويمنحنا أساساً قوياً للبناء على هذه النتائج والارتقاء بالأداء خلال المرحلة المقبلة».