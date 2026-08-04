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الرياضة

ميسي يتبرع لإعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق مدريد

ميسي يتبرع لإعادة إعمار المناطق المتضررة من حرائق مدريد
4 أغسطس 2026 22:26

لندن (د ب أ)
تبرع الأرجنتيني ليونيل ميسي بأموال، للمساعدة في إعادة إعمار منطقة خارج مدريد تضررت من حرائق الغابات.
وكشفت إيزابيل دياز أيوسو، رئيسة حكومة مدريد عبر منصة "إكس"، أن نجم برشلونة السابق تبرع بمبلغ 80 ألف يورو لإعادة إعمار منطقة سييرا أويستي دي مدريد.
وأضافت حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "أود أن أشكره وأؤكد له أن أهالي مدريد يتطلعون لاستقباله قريباً والتصفيق له كما يستحق".
وتضررت المنطقة الواقعة غرب العاصمة الإسبانية بشدة جراء الحرائق، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق في الأراضي والممتلكات، واضطر السكان إلى إخلاء منازلهم.
ويُعرف ميسي بأعماله الخيرية، وقد أنشأ مؤسسة ليونيل ميسي عام 2007، لدعم الأطفال والشباب من خلال برامج الصحة والتعليم والرياضة.

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