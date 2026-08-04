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الرياضة

مونديال الأندية.. المعركة القادمة لـ«الفيفا» مع «اليويفا» و«الرابطة الأوروبية»

مونديال الأندية.. المعركة القادمة لـ«الفيفا» مع «اليويفا» و«الرابطة الأوروبية»
4 أغسطس 2026 22:31

مدريد (د ب أ)
يتجه الصراع بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى مرحلة جديدة، في ظل تحركات يقودها رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين بالتنسيق مع رابطة الأندية الأوروبية، اعتراضاً على سياسات فيفا الأخيرة، وعلى رأسها خطط رئيسه جياني إنفانتينو المتعلقة بمستقبل كأس العالم للأندية.
وتسعى رابطة الأندية الأوروبية، التي تضم أكثر من 800 نادٍ، إلى توحيد موقفها مع يويفا في مواجهة ما تعتبره الأندية الأوروبية، تجاوزاً لدورها في اتخاذ القرارات المرتبطة بمسابقات الأندية وحقوق اللاعبين.
ومن المقرر أن يلتقي تشيفرين مع ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، خلال نهائي كأس السوبر الأوروبي في مدينة سالزبورج النمساوية يوم 12 أغسطس الجاري، في اجتماع قد يشهد بحث الخطوات المقبلة في التعامل مع فيفا.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية اليوم، أن تشيفرين يحاول إقناع الخليفي باتخاذ موقف أكثر صرامة، من بينها إمكانية مقاطعة كأس العالم للأندية، بعد حالة الغضب بين الأندية بسبب عدم حصولها على أي مقابل مالي نظير مشاركة لاعبيها في نسخة 2025 من البطولة.
وبحسب «ماركا» فإن رابطة الأندية الأوروبية استبعدت في الوقت الحالي خيار المقاطعة، مشيرة إلى عدم وجود اتفاق أو ترتيبات نهائية بشأن نسخة 2029 من البطولة، وبالتالي لا توجد خطوة عملية يمكن اتخاذها ضدها في الوقت الراهن.

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