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الرياضة

متطوعو كلية فاطمة للعلوم الصحية يقدمون الإسعافات بمونديال الجوجيتسو

متطوعو كلية فاطمة للعلوم الصحية يقدمون الإسعافات بمونديال الجوجيتسو
4 أغسطس 2026 23:30

أبوظبي (وام)

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يشارك متطوعو كلية فاطمة للعلوم الصحية في تقديم الإسعافات الطبية المطلوبة، وفق الخطة المقررة للمشاركين في بطولة العالم للجوجيتسو 2026، المقامة حالياً في «مبادلة أرينا» بأبوظبي.
وقال محمد عبدالله الأحبابي، مسعف متقدم من كلية فاطمة للعلوم الصحية في أبوظبي، إن دوره هو تقديم الدعم الطبي المطلوب للاعبين في حال تعرضهم للاحتكاك أو نقلهم في وقت قياسي إلى العيادة الخارجية الموجودة في «مبادلة أرينا»، لاتخاذ الإجراءات الطبية المطلوبة، لتوفير السلامة للجميع.
وأشارت دانة القبيسي طالبة طب الطوارئ بالسنة الثانية في كلية فاطمة للعلوم الصحية، إن دورهم هو الوصول إلى اللاعبين في الوقت المناسب وفق 3 تقييمات، هي الأخضر في حال حدوث إصابات خفيفة، ويتم وضع علاج مناسب، ثم التقييم الأصفر بافتراض حدوث نزيف في الفم أو خدوش بسيطة، ثم الأحمر، وهو يستدعي نقل اللاعب إلى المستشفى في حال تعرضه لخلع أو كسر.
وأضافت أن دورهم يتكامل مع جهود بقية الأجهزة الطبية الموجودة في «مبادلة أرينا»، لتوفير أفضل التدابير الصحية التي تسهم في إقامة المنافسات العالمية في أجواء إيجابية، ومشجعة لجميع المشاركين من داخل الدولة وخارجها.
وأوضحت سارة الراسبي من كلية فاطمة للعلوم الصحية، أنهم يتطلعون لتقديم جميع الإسعافات المطلوبة لكافة المشاركين في منافسات بطولة العالم، بالتعاون مع الأجهزة الطبية المتواجدة، بهدف واحد هو تمكين اللاعبين واللاعبات من المشاركة في البطولة وفق أفضل المعايير العالمية.
ونوهت حصة خلفان المحيربي الطالبة بقسم المختبرات الطبية في كلية التقنية العليا - الشامخة، إلى أن مشاركتها مع زميلاتها في كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبقية الأطقم الموجودة في «مبادلة أرينا»؛ بهدف نجاح الحدث العالمي في الجانب الطبي، عبر الخدمات المتكاملة للمشاركين، مشيرة إلى أنها حرصت على التطوع في البطولة؛ لأنها كانت في السابق لاعبة جوجيتسو.

مبادلة أرينا
بطولة العالم للجوجيتسو
كلية فاطمة للعلوم الصحية
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