«الشاهين» يستعيد توازنه ويحلق بكأس الدوحة في دوفيل

عصام السيد (أبوظبي)

أثبت الجواد الإماراتي "إتش أم الشاهين" لهلال العلوي، جدارته بعدما فرض نفسه بقوة حين حلق بسباق كأس الدوحة "بري مانجنيت" للفئة الأولى، المخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، والذي أقيم بمضمار دوفيل العشبي في فرنسا.

واتسم السباق البالغ طوله ميل وربع الميل (2000 متر)، وقيمه جائزته 50 ألف يورو، بالإثارة والتشويق، حيث لجم الفارس كريستيان ديمورو جواده في الصفوف الخلفية متحيناً الفرصة المناسبة للانطلاق.

وبالرغم من تدافع الخيول في المقدمة، كان "إتش أم الشاهين" محتفظاً برباطة جأشه، وتسلل بهدوء وبراعة في عمق المستقيم، قبل أن يحثه فارسه على المضي قدماً وتسجيل انطلاقة قوية نجح خلالها باحتلال الصدارة واقتناص الفوز.

وتمكن بإشراف المدربة الفرنسية إليزابيث جان بيرنارد وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو من التفوق بفارق 1,5 طول عن "لافان" للوسمية ريسنج، فيما جاء ثالثاً "روميو آت" لوذنان ريسنج، وسجل ابن "المرتجر" والفرس "الشيهانة" زمناً وقدره 2:12:00 دقيقة.

وتمكن "إتش أم الشاهين" البالغ من العمر ست سنوات من استعادة توازنه، بعد أن قدم عرضاً باهراً اظهر فيه مهاراته الفائقة.

وقالت إليزابيث برنارد مدربة الحصان "الشاهين": "أنا متأثرة للغاية، ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية كان استثنائياً، تم استبعاد الحصان من سباق جودوود قبل خمسة أيام بسبب الاشتباه في إصابته بالعرج. ومع ذلك، فإن الدليل واضح للجميع اليوم، لم يكن يعاني من العرج.

"نعتقد أن التطبيق المستخدم حالياً لتقييم حركة الخيول بعيد تماماً عن الذكاء الاصطناعي، من الواضح أنه لم يتلق أي علاج خلال خمسة أيام، سافر دون جدوى، وعلى الرغم من كل ذلك، فقد فاز للتو بسباق من الفئة الأولى، متفوقاً على جميع الخيول الأخرى بعد أن انطلق من المركز الأخير.

" الأمور تسير بهدوء، بعد فوات الأوان، بتنا مقتنعين بأن أربعة أسابيع من التدريب معنا لم تكن كافية، برنامجه التدريبي الآن مُحدد، جائزة قطر دراجون (الفئة الأولى)، تليها كأس قطر العالمية للخيول العربية (الفئة الأولى).