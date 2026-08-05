«المعصم» يجبر ألكاراز على الانسحاب من «سينسناتي للتنس»

لندن (رويترز)
قال منظّمو بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس، إن حامل اللقب كارلوس ألكاراز انسحب من البطولة التي ستقام هذا الشهر، بسبب إصابة مستمرة في معصمه.
وكان من المقرر أن يعود ألكاراز (23 عاماً) إلى المنافسات للمشاركة في بطولة الأساتذة من فئة 1000 نقطة، والتي ينظّمها اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بعد غيابه عن الملاعب، منذ انسحابه من بطولة برشلونة المفتوحة في أبريل الماضي.
ولم يتمكن ألكاراز من الدفاع عن لقبه في فرنسا المفتوحة، كما غاب عن بطولة ويمبلدون أثناء تعافيه من الإصابة.
وقال بوب موران، مدير بطولة سينسناتي، في بيان: «نعلم أن كارلوس يبذل قصارى جهده للعودة إلى لعب البطولات في أقرب وقت ممكن».
وفاز ألكاراز، المصنّف الثاني عالمياً، ببطولة سينسناتي العام الماضي بعد انسحاب المصنّف الأول عالمياً يانيك سينر من المباراة النهائية.
وستقام بطولة سينسناتي المفتوحة خلال الفترة من 13 إلى 23 أغسطس.