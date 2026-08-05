«المعصم» يجبر ألكاراز على الانسحاب من «سينسناتي للتنس»

لندن (رويترز)

قال منظّمو بطولة سينسناتي المفتوحة ​للتنس، إن حامل اللقب كارلوس ألكاراز انسحب من البطولة ⁠التي ستقام هذا الشهر، بسبب ​إصابة مستمرة في معصمه.

وكان من ​المقرر أن يعود ⁠ألكاراز (23 ​عاماً) إلى المنافسات للمشاركة في بطولة الأساتذة من فئة 1000 نقطة، والتي ينظّمها اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بعد غيابه عن الملاعب، منذ انسحابه من بطولة برشلونة المفتوحة في ​أبريل الماضي.

ولم يتمكن ألكاراز من الدفاع عن لقبه في فرنسا المفتوحة، كما غاب عن بطولة ‌ويمبلدون أثناء تعافيه ​من الإصابة.

وقال بوب موران، مدير بطولة سينسناتي، في بيان: «نعلم أن كارلوس يبذل قصارى ​جهده ‌للعودة ⁠إلى ‌لعب البطولات ‌في أقرب وقت ممكن».

وفاز ألكاراز، المصنّف الثاني ⁠عالمياً، ببطولة سينسناتي العام الماضي ​بعد انسحاب المصنّف الأول عالمياً يانيك سينر من المباراة النهائية.

وستقام بطولة سينسناتي المفتوحة خلال الفترة من 13 ​إلى 23 أغسطس.