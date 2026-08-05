طرابزون يترقب وصول صلاح اليوم لإجراء الكشف الطبي

أنقرة(رويترز)

أعلن طرابزون سبور التركي الممتاز لكرة القدم، أمس، بدء مفاوضات ضم المصري محمد صلاح إلى صفوفه، ​وأعرب رئيس النادي عن أمله في إتمام الصفقة هذا الأسبوع.

وقال النادي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "إعلان إلى الرأي العام. بدأت المفاوضات بشأن انتقال لاعب كرة القدم المحترف ⁠محمد صلاح إلى نادينا". وفي حديثه إلى تلفزيون (إيه. سبور) بعد صدور البيان بوقت ​قصير، قال رئيس النادي أرطغرل دوجان إن من المتوقع أن ​يصل صلاح ‌إلى إسطنبول اليوم لإجراء الفحوصات ⁠الطبية، ثم ​يتوجه إلى طرابزون للتوقيع مع النادي الواقع على ساحل البحر الأسود. ولم يحدد موعد توقيع العقد، لكنه أشار إلى أنه من المرجح أن يكون غداً الخميس. وكان صلاح قد غادر ليفربول هذا الصيف بعد ‌تسع سنوات قضاها مع الفريق، سجل خلالها 257 هدفاً في ‌442 مباراة، وفاز خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

وفي موسم 2024-2025، سجل صلاح 29 هدفاً في الدوري ​وقدم 18 تمريرة حاسمة في 38 مباراة، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات التهديفية في موسم واحد بالدوري، ويحقق الرقم القياسي لموسم مكون من 38 مباراة. كما اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بالحذاء الذهبي وجائزة أفضل صانع ألعاب، ليصبح ‌أول لاعب يحقق الجوائز الثلاث في ​موسم واحد. وتراجع أداؤه في الموسم الماضي، إذ سجل سبعة أهداف وقدم سبع تمريرات حاسمة في 27 مباراة بالدوري، كما غاب عن التشكيلة الأساسية في مباريات دوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى ​خلاف علني مع أرني ‌سلوت مدرب ⁠ليفربول آنذاك. بدأ اللاعب ‌البالغ من العمر 34 عاماً ‌مسيرته في أوروبا مع بازل السويسري عام 2012، ثم انضم لاحقاً إلى تشيلسي. كما لعب لفترات قصيرة مع ⁠فيورنتينا وروما بين عامي 2015 و2017 قبل انضمامه إلى ليفربول.

وأنهى طرابزون ​سبور الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري التركي الممتاز، وسيشارك في التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي. ويُعتبر طرابزون رابع أكبر فريق في تركيا بعد أندية إسطنبول، فناربخشه وجلطة سراي وبشيكتاش. وكان صلاح على وشك الانضمام إلى نادي بشيكتاش، لكن وسائل إعلام نقلت عن مدير الكرة في ​النادي أوندر أوزين قوله إن المفاوضات توقفت، بسبب مطالب مالية ​وأخرى متعلقة بحقوق الصورة.